【周末天氣】澳洲東岸週末持續大雨

澳洲東海岸本週末預計將有大雨，雪梨將下雨，部分地區降雨量高達 200 毫米。





為期三天的大雨將於周六開始，並持續到周一。





氣象局表示，雪梨在周六和周日會很潮濕，但只有雪梨南部，看起來像是目標區域。



隨著低壓系統慢慢慢橫過澳洲東南部，並伴隨低壓槽，雨水也可能往首都領地、昆州和維州部分地區。





而西澳等其他州將看到明媚的陽光。





有氣象學家提醒市民要準備好雨傘，注意周末有雨。





降雨和風暴將於周五移動往新州北部，周六進入昆州南部，雨勢將在周末加劇。





氣象網站Weatherzone表示，現階段，新州可能會在周六和周一之間出現最大的降雨量。





網站續指，新州海岸的南半部和鄰近山脈，將是受暴雨和洪水影響，特別危險的地區，海岸的風暴可能會產生超過 100 毫米的降雨，在某些地方可能會超過 200 毫米。





雪梨周五大部分時間預計天晴，最高氣溫為 27 度。





但星期六預計會有8至30毫米的降雨，星期日可能會有15至60 毫米的雷暴。





周一也可能會下雨，降雨量高達 15 毫米。整個周末的氣溫將在約20 度，最低氣溫為14度。





Newcastle在周六和周一之間，降雨量可能高達50毫米，而臥龍崗（Wollongong）可能受到降雨更多，三天內降雨量可能高達125毫米。





Inland、Dubbo 和 Bathurst 預計周六降雨量可達30毫米。





新州南部沿海地區Nowra情況可能特別嚴重，在周六降雨量可能達 45毫米，而周日如果最終達到預測上限，僅周日降雨量就達110 毫米。





氣象局尚未針對新州發布任何具體的天氣或洪水警告，但可能會在惡劣天氣變嚴重時發布。



坎培拉可能位置偏向內陸，影響較小，周五有小陣雨，周五的最高氣溫預計為 22 度，周六和周日的最高氣溫預計為約十多度，然後每個周末的降雨量可達10毫米。





在與新州接壤的昆州南部地區，周六可能會出現陣雨，黃金海岸的降雨量可能略低於10毫米。





布里斯本周五和周末將多雲，有零星陣雨，但雨勢不大。最高氣溫將在 約25 度，黎明時份最低氣溫為16度。





墨爾本在周五早上稍晚時間有陣雨，降雨量高達 6 毫米，而周六雨勢較小，周日有陽光。周五最高氣溫為 21 攝氏度，周日降至17攝氏度。整個週末一夜低６度。





維州東部的Mallacoota在周六和周日，會出現更多的持續降雨和陣雨，周一的降雨量可達 10 毫米。預計周五整個維州都會下雨，但雨勢不大。





荷巴特周五有陣雨。週六天氣溫和，氣溫達到15度，周日達到 19 度。





周五阿德雷德的陣雨將減弱，雨量約為 5 毫米，但雨勢集中在上午。周末可能會有小雨，最高氣溫為17至19度。





珀斯未來幾天有晴朗天氣，氣溫將從周五的 21 度升至週日的 23 度。不過，一夜之間氣溫將降至 10 度。





達爾文的天氣將保持乾燥，最高氣溫逾30度。





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