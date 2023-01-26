香港專家：香港如全面放寬放疫措施 可免再受大規模爆發

香港專家：香港如全面放寬放疫措施 可免再受大規模爆發Play05:15香港仍未解除口罩令。 Source: ABACA / James May/ABACA/PA下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.81MB) 香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，香港如果在今年3、4月全面開放，包括解除口罩令，可為香港在下個冬季前鞏免疫屏障，另外，中國疾病預防控制中心日前公佈近月全國新冠感染情況，指高峰期每日新增1萬宗陽性個案，詳情收聽下呢節【中港快訊】。更多內容【中港快訊】香港與內地通關 反應不如業界預期大批善信到香港嗇色園黃大仙祠排隊上「頭炷香」【中港快訊】鄉議局主席劉業強為香港求得中籤瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes在澳洲選擇墮胎 要知的大小事【最後加息?】業界人士預計房貸息率將不能回復至新冠前歷史性低位加拿大藝術家徐浩恩 展品現金庸小說人物SBS 新聞簡報（1月26日）