香港專家：香港如全面放寬放疫措施 可免再受大規模爆發

Coronavirus Outbreak Crisis - Hong Kong

香港仍未解除口罩令。 Source: ABACA / James May/ABACA/PA

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香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，香港如果在今年3、4月全面開放，包括解除口罩令，可為香港在下個冬季前鞏免疫屏障，另外，中國疾病預防控制中心日前公佈近月全國新冠感染情況，指高峰期每日新增1萬宗陽性個案，詳情收聽下呢節【中港快訊】。

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