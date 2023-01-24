【中港快訊】鄉議局主席劉業強為香港求得中籤

【中港快訊】鄉議局主席劉業強為香港求得中籤Play05:17香港善信農曆新年到寺廟祈福 Source: AP / Bertha Wang/AP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.84MB) 香港鄉議局主席劉業強在大年初二為香港求得中籤，而大年初三赤口，不宜拜年，不少市民按照傳統到車公廟拜年，另外，中國內地下月6日放寬海外團體旅遊，會首先開放20個國家，究竟有甚麼國家包括在內，以及有何限制呢？張慕澄會在今天的【中港快訊】為大家詳細報道。相關內容大批善信到香港嗇色園黃大仙祠排隊上「頭炷香」香港放寬入境防疫措施後 首隻國際郵輪抵港【中港快訊】香港高鐵周日重開車票售罄瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes殘疾人士尋工服務令人大失所望【酒精累事】北領地罪案率飆升 總理親臨壓陣？【SBS學英語】第28集：開學了！參與義工認識孩子的學校全球最受歡迎旅遊目的地：你去過未？