復活節假期後市展望 金價再升至2千美元的啟示？

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復活節假期後市展望，以及金價再升至2千美元有何啟示？ Source: Reuters

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假期前（4月6日）澳股收跌，標普澳交所200指數（S&P/ASX 200）收報7219點。雖然復活節假期澳股港股美股都休市，大部份投資者都想知道股市假期後的展望和動靜。ChatGPT及電動汽車股傳出不少消息，加上市場再次擔心5月份或會再加息，而且金價再升至2千美元一安士，這對市場有什麼啟示？蔡苡雯今天就請來信誠證券聯席董事，以及香港股票分析師協會理事，張智威先生 Alvin Cheung 同大家分析一下。請收聽這節【寰宇金融】。

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