復活節假期後市展望 金價再升至2千美元的啟示？Play09:53復活節假期後市展望，以及金價再升至2千美元有何啟示？ Source: Reuters下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.04MB) 假期前（4月6日）澳股收跌，標普澳交所200指數（S&P/ASX 200）收報7219點。雖然復活節假期澳股港股美股都休市，大部份投資者都想知道股市假期後的展望和動靜。ChatGPT及電動汽車股傳出不少消息，加上市場再次擔心5月份或會再加息，而且金價再升至2千美元一安士，這對市場有什麼啟示？蔡苡雯今天就請來信誠證券聯席董事，以及香港股票分析師協會理事，張智威先生 Alvin Cheung 同大家分析一下。請收聽這節【寰宇金融】。更多內容土地稅推出半年被推翻 首置業主何去何從?【暫緩加息】消息利好澳股連升八日澳股連升六日 港股亦連升五日 芯片軟件股受捧上周港股美股造好 銀行業危機是否已減退？與雷曼事件有何不同？聯邦政府撥150億加持 澳洲製造業有望捲土重來？海外資金湧入澳洲樓市抵消加息衝擊？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes土地稅推出半年被推翻 首置業主何去何從?【暫緩加息】消息利好澳股連升八日澳股連升六日 港股亦連升五日 芯片軟件股受捧上周港股美股造好 銀行業危機是否已減退？與雷曼事件有何不同？