中國三大指數齊跌 內地ChatGPT主題概念股現泡沫化跡象

中國三大指數齊跌 內地ChatGPT主題概念股現泡沫化跡象Play04:05中國三大指數齊跌 內地ChatGPT主題概念股現泡沫化跡象 Source: iStockphoto / picture/Getty Images/iStockphoto下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.75MB) 昨日（4月10日）澳港股市仍是復活節假期休市。至於中國內地股市消息，中國三大指數集體下跌， ChatGPT概念股大跌，有分析指內地主題炒作短期已達頂，由於應用方面事實上還處於初始階段，分析認為該概念板塊已經存在估值泡沫化跡象。內地酒店及餐飲、旅遊、以及電力概念股則漲幅不少。美國方面，美股今早低開高收，經濟數據指美國最新申領失業金增至22.8萬，顯示勞動力市場疲軟。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容復活節假期後市展望 金價再升至2千美元的啟示？【暫緩加息】消息利好澳股連升八日澳股連升六日 港股亦連升五日 芯片軟件股受捧上周港股美股造好 銀行業危機是否已減退？與雷曼事件有何不同？聯邦政府撥150億加持 澳洲製造業有望捲土重來？海外資金湧入澳洲樓市抵消加息衝擊？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes復活節假期後市展望 金價再升至2千美元的啟示？土地稅推出半年被推翻 首置業主何去何從?【暫緩加息】消息利好澳股連升八日澳股連升六日 港股亦連升五日 芯片軟件股受捧