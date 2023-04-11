中國三大指數齊跌 內地ChatGPT主題概念股現泡沫化跡象

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中國三大指數齊跌 內地ChatGPT主題概念股現泡沫化跡象 Source: iStockphoto / picture/Getty Images/iStockphoto

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昨日（4月10日）澳港股市仍是復活節假期休市。至於中國內地股市消息，中國三大指數集體下跌， ChatGPT概念股大跌，有分析指內地主題炒作短期已達頂，由於應用方面事實上還處於初始階段，分析認為該概念板塊已經存在估值泡沫化跡象。內地酒店及餐飲、旅遊、以及電力概念股則漲幅不少。美國方面，美股今早低開高收，經濟數據指美國最新申領失業金增至22.8萬，顯示勞動力市場疲軟。詳情請收聽這節【寰宇金融】。

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