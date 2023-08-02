【單次處方配兩月藥】新政策分三期推出 第一期包括什麼藥物？Play10:37患慢性疾病的澳洲人可以一張處方購買政府補貼清單中兩個月劑量的藥物，預計政策將在 9月1日生效。 Source: Getty / Getty Images下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.73MB) 早前政府建議，患慢性疾病的澳洲人可以一張處方購買政府補貼清單中兩個月劑量的藥物，預計政策將在 9月1日生效。政策將分三期推出，第一期包括什麼藥物呢？今集的【健康快樂人】蔡苡雯就請來注冊藥劑師 Brendan Wong 講解一下這個政策帶來的好壊，以及這個政策將對藥劑行業帶來的打擊。請收聽今集的【健康快樂人】。更多內容【世界肝炎日】眼白面黃肝轉差訊號 此類指甲特徵應注意！青年染乙型流感死亡個案增 專家: 南半球流感疫苗更有效【退智症】大腦生理疾病引起 亞裔加勒比裔較常見【健康快樂人】如何知道自己有否患有長新冠？【健康快樂人】以中醫觀點治理牙痛瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美國信用評級遭降級 引發「穫利潮」納指重挫2%SBS 中文新聞 （8月3日）肇風 41 週年音樂會【再攀高峰】 表達團員再接再厲的宏願茶葉可以放多久？