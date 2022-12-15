SBS廣東話節目

華裔女士憑毅力戰勝年齡限制 創出事業新篇章

SBS廣東話節目

Neuralink’s monkey can play Pong with its mind. Imagine what humans could do with the same technology

胡平山在擔任空中服務員時拍攝的相片。 Credit: Internet

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 16 December 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

一名華裔女士並未因年齡而限制自己的人生發展，更不會因短暫的失意而自暴自棄，反而不斷提昇自己的職業技能，堅持追求自己熱愛的事業和生活。今日鐳射全方位張艾利和大家分享這位女士的故事如何令不少人受到鼓舞。

Published 16 December 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
年齡歧視在任何競爭激烈的行業上，均普遍存在；任你學歷再高，工作能力再強，人脈再廣，當超過45歲時往往成了不少人求職道路中的一大門檻。最近在芬蘭，50歲的華裔女子胡女士應聘空姐竟被三家航空空司錄取，引起廣泛討論，令人再次關注職場上年齡歧視的問題。

出生於北京的胡平山，在1996年到芬蘭留學並定居。胡女士畢業於芬蘭的阿卡達應用科學大學之後，再在拉瑞爾應用科技大學取得服務創新與設計專業碩士學位；之後進入芬蘭一家國際貿易公司上班，負責銷售工作，主要與中國市場聯繫。期間，她在當地結婚產子；亦服務過數家本地企業，工作內容大同小異。2010年歐洲多國陷入債務危機，胡女士亦逃不過被裁員的命運。在被裁員之前，胡女士已開始物色新的工作機會，一邊養成健身的習慣。 2014年，胡女士看到芬蘭航空招聘空乘的信息，其中列名需通曉中文的條件，於是便嘗試應聘，後來也順利通過了面試和體檢。經過六星期的培訓，胡女士首次穿上空中服務員的制服，開始其職業的新篇章。她表示在40歲之後才開始找到自己喜歡做的事，成為空中服務員是一種全新的奇妙體驗，在各國之間飛行讓她有很強的新鮮感。

但想不到的是，2020年突如其來的新冠疫情重創全球航空業，胡女士的空中服務員職業生涯陷入瓶頸。胡女士失去工作，但並未對她造成巨大打擊。在失業期間，胡女士積極參與護理課並重新學習芬蘭語；同時也注重體能訓練和飲食健康。她還參加了芬蘭全國健美錦標賽，並獲得季軍。此後，胡女士開始兼職平面模特兒工作，參與過內衣、醫療、郵輪等廣告拍攝。
download (1).jfif
胡平山2020年參加芬蘭全國健美錦標賽。 Credit: Internet
隨著疫情放緩，航空業回暖，胡女士先後申請漢莎旗下的歐洲之翼航空公司，和芬蘭本土的北歐地區航空公司的空中服務員職位，作為面試中年齡最大的應聘者。她憑藉出色的能力和經驗，順利通過了面試，獲得兩家公司取錄。今年6月，胡女士再轉到另一家芬蘭航空公司工作，成為唯一一名華人空中服務員。歐洲空姐的職務對年齡、身材、樣貌並沒有嚴格要求，更看重服務的水平和對航空安全流程的掌握程度。因此年齡大且擁有豐富經驗，反而成了胡女士獲聘的原因。

胡女士的故事令不少人受到鼓舞，她從未因為年齡而限制自己的人生發展，更不會因暫時的失意而自暴自棄，反而不斷精進自己的職業技能，堅持追求自己熱愛的事業。最終在50歲時成功被三家航空公司錄取。不少人讚嘆她的努力，敬佩她在50歲還能做出這樣的成績。
更多內容

華裔女士憑毅力戰勝年齡限制 創出事業新篇章

2022年的代表關鍵詞彙

「半人半機械」真的會出現在人類世界？

每日喝8杯水是否足夠？

澳洲將更嚴格監管養老院員工的培訓

科網業大規模裁員 惟TikTok反其道而行？


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

EXXONMOBIL KTT PROJECT LAUNCH

政府成功立法減能源費用 但家庭能源開支每年仍增達700元

search bodies

在澳洲【行山迷途】怎麽辦？如何保命？

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（12月15日）

NY: Theyre b-a-a-a-a-ck, shoppers celebrate Black Friday in New York

今年聖誕節會否再受新冠疫情影響？