華裔女士憑毅力戰勝年齡限制 創出事業新篇章

年齡歧視在任何競爭激烈的行業上，均普遍存在；任你學歷再高，工作能力再強，人脈再廣，當超過45歲時往往成了不少人求職道路中的一大門檻。最近在芬蘭，50歲的華裔女子胡女士應聘空姐竟被三家航空空司錄取，引起廣泛討論，令人再次關注職場上年齡歧視的問題。





出生於北京的胡平山，在1996年到芬蘭留學並定居。胡女士畢業於芬蘭的阿卡達應用科學大學之後，再在拉瑞爾應用科技大學取得服務創新與設計專業碩士學位；之後進入芬蘭一家國際貿易公司上班，負責銷售工作，主要與中國市場聯繫。期間，她在當地結婚產子；亦服務過數家本地企業，工作內容大同小異。2010年歐洲多國陷入債務危機，胡女士亦逃不過被裁員的命運。在被裁員之前，胡女士已開始物色新的工作機會，一邊養成健身的習慣。 2014年，胡女士看到芬蘭航空招聘空乘的信息，其中列名需通曉中文的條件，於是便嘗試應聘，後來也順利通過了面試和體檢。經過六星期的培訓，胡女士首次穿上空中服務員的制服，開始其職業的新篇章。她表示在40歲之後才開始找到自己喜歡做的事，成為空中服務員是一種全新的奇妙體驗，在各國之間飛行讓她有很強的新鮮感。





但想不到的是，2020年突如其來的新冠疫情重創全球航空業，胡女士的空中服務員職業生涯陷入瓶頸。胡女士失去工作，但並未對她造成巨大打擊。在失業期間，胡女士積極參與護理課並重新學習芬蘭語；同時也注重體能訓練和飲食健康。她還參加了芬蘭全國健美錦標賽，並獲得季軍。此後，胡女士開始兼職平面模特兒工作，參與過內衣、醫療、郵輪等廣告拍攝。



胡平山2020年參加芬蘭全國健美錦標賽。 Credit: Internet 隨著疫情放緩，航空業回暖，胡女士先後申請漢莎旗下的歐洲之翼航空公司，和芬蘭本土的北歐地區航空公司的空中服務員職位，作為面試中年齡最大的應聘者。她憑藉出色的能力和經驗，順利通過了面試，獲得兩家公司取錄。今年6月，胡女士再轉到另一家芬蘭航空公司工作，成為唯一一名華人空中服務員。歐洲空姐的職務對年齡、身材、樣貌並沒有嚴格要求，更看重服務的水平和對航空安全流程的掌握程度。因此年齡大且擁有豐富經驗，反而成了胡女士獲聘的原因。





胡女士的故事令不少人受到鼓舞，她從未因為年齡而限制自己的人生發展，更不會因暫時的失意而自暴自棄，反而不斷精進自己的職業技能，堅持追求自己熱愛的事業。最終在50歲時成功被三家航空公司錄取。不少人讚嘆她的努力，敬佩她在50歲還能做出這樣的成績。





