【古風外表藏熱血】養老院首辦「長者拳擊班」為院友提供「全身訓練」

SBS中文廣東話節目記者走訪該中心的拳擊班，並邀請到項目負責人、澳華養老物理治療師暨康樂活動主任黎宇菲（Fifi)分享他們引入長者拳擊訓練計劃的原由。





Fifi表示，最初是因為一段香港的長者健身室影片，引起她興趣。





「有同事給我看一段Youtube影片，見到在香港開了一所(為)長者(而設)的健身室，片段亦見到他們參與拳擊的訓練，我就好想引入這個計劃。」





「我就去與（澳華養老）行政總裁鄭賜霞（Ada)商量，對方看到這段影片亦好興奮、認為可以一試。」





而就Fifi所知，在澳洲的其他院舍似乎未見有同類形的長者拳擊班:「因此，我們或許是全澳首個長者拳擊班。」



雪梨Gordon黃應榮養老院在其復古外表下，內藏一個令人意外的活動中心，事關中心每星期均會為長者舉辦「長者拳擊班」。 Credit: SBS中文 而舉辦長者拳擊班並非「一蹴而就」，因為在設備上需要特別的安排，為此他們亦花費了不少時間與功夫。





「而當時亦正值這所院舍剛剛興建，Ada就向承建商查詢，看看是否可以安裝長者拳擊要用的履帶裝置，我亦向供應商查詢，以了解是否有吊機、安全帶等設備可以確保老人家的安全。」







舉辦長者拳擊班並非「一蹴而就」，因為在設備上需要特別的安排，而為此，他們亦花了不少時間與功夫。 Credit: SBS中文 「拳擊裝置完成後，我去檢查裝置時就覺得非常高興，因為知道長者將會好喜歡這個拳擊訓練計劃。」





她亦指，長者拳擊訓練是一套整為全面的訓練，對長者身體的各方面亦會有益。





而他們每一次的訓練課程都會有物理治療師在場，以評估參與的長者是否適應運動的強烈程度，以調節每人的動作快慢、或是否可以進行更強烈的拳擊訓練。



他們每一次的訓練課程都會有物理治療師在場，以評估參與的長者是否適應運動的強烈程度，以調節每人的動作快慢、或是否可以進行更強烈的拳擊訓練。 「若有參與者因為手痛或骨折等問題，當然就不能如常戴上拳套練拳，他們亦透過拳擊的安全裝置進行不同的練習，例如我們可以教他們如何更好地步行。」





「例如，一些有柏金遜症、或平衡較差的長者，他們經常會跌倒，我們亦可以用拳擊的吊帶裝置，教導及幫助他們進行步態訓練（Gait Training），若他們有更好的步行姿勢。」





「長者拳擊訓練最主要的好處，就是可以加強長者的手力、腳力及平衡，強化他們全身的肌肉，減少倒跌。」





「而最重要的是很過程很有趣，他們很喜歡覺得好好玩。」





拍攝當日，記者亦與一名參與者George交談並得知他的腿部多年前已開始退化、無法發力，拳擊訓練當日，記者亦見到Fifi刻意引入膝技得動作，以加強其腿部的訓練。





拍攝當日，記者與其中一名參與者George交談時得知他的腿部多年前已開始退化及無法發力，而拳擊訓練期間，記者見到Fifi刻意引入膝技得動作以加強其腿部的訓練。 Credit: SBS中文



計劃目前只向黃應榮院合的長者開放，但反應亦十分熱烈，計劃開始的半年之內，他們已需要從星期一的每周一班，加開周二變成每星期兩次，而她亦正計劃可能會加開周四的課程。但Fifi亦希望這項運動日後得以更普及。





「其實我們希望個個長者都可以參加。」



長者拳擊班的助教黃文波亦表示，他亦有幸有份參與拳擊班的助教工作，並在數年前已開始接受各項的相關培訓，以協助創造一個讓長者安全及放心的環境。 Credit: SBS中文 長者拳擊班的助教黃文波亦表示，他亦有幸有份參與拳擊班的助教工作，並在數年前已開始接受各項的相關培訓，以協助創造一個讓長者安全及放心的環境。





阿波亦指，活動開辦至今的半年期間，他亦見證到長者及其家人，由原本可能對拳擊班半信半疑，到後來都非常放心參與拳擊班及覺得非常享受，他對此亦感到十分高興。





當日參與活動的五位長者亦紛紛表示，在每次運動後都感到很舒暢，並一致認為拳擊訓練對自己的健康有幫助。



