澳洲計劃投資超過 25 億發展遠程武器

聯邦政府在星期一（24／4）公開了《國防戰略檢討》報告，其中建議對印太地區不斷惡化的情況作出回應。





報告提到有六個優先領域，其中包括採購核動力潛艇和長程導彈。而國防部長馬利士亦公佈，澳洲計劃投資超過 25 億元發展製造遠程武器的能力，包括將軍隊的火砲射程從 40 公里擴大到 500 多公里。同時，政府今天亦透露，將在未來四年撥款 41 億元，用於獲得更多遠程襲擊系統和在澳洲製造遠程武器。馬利士對澳洲廣播公司ABC表示， 俄烏戰事已經非常清楚顯示是有需要擁有此類武器。





馬利士說：『我們需要在澳洲發展製造（此類武器）的能力，這是第一步。直到現在，上屆政府並沒有真正撥款來啟動澳洲在這方面的製造能力。這是會產生巨大的影響。』





根據《國防戰略檢討》報告顯示，澳洲雖然面對外來入侵的可能性仍然很低，但澳洲現時卻面臨著衝突或脅迫的風險迅速增長， 故此，澳洲亦正進入了所謂的「導彈時代」。而有關開支，部分將來自削減80 億國防的費用中支付。同時，政府亦會投資 16 億元，用於提高國防部隊能夠準確打擊更遠距離目標的能力，並擴大投資遠程導彈系統。另外亦會盡快購買及獲得更多的高機動性多管火箭系統 (High Mobility Artillery Rocket Systems）及精準打擊飛彈（Precision Strike Missile）， 以期達致「提供打擊多地域的效果」。





不過，政府並不願意討論有關的長程武器的射程是否可以到達中國大陸。馬利士對澳洲廣播公司表示，這不是現時要討論的問題。





馬利士說：『關於台灣有很多猜想，我現在不打算增加那個猜想。台灣未來的任何情況都將是未來政府需要考慮的問題。』





而反對黨的助理國防事務發言人湯普森批評政府選擇在澳新軍團日（Anzac）的前一天公佈該份報告。





他說：『我感到非常震驚的是，這位總理和這位國防部長是如此脫節，以至於在澳新軍團日（Anzac）的前一天，也就是加平戰鬥日（Kapyong） 發布了澳洲皇家軍團第 3 營（3RAR）的國防戰略評估，並告知該機械化陣營將失去他們的機械戰鬥能力，並要改變他們做事的方式。我認為這位總理太脫離現實了，他的所作所為是可恥和不尊重的。』





反對黨亦一直批評政府對檢討報告的回應，認為政府並沒有詳細解釋任何新的開支預算或有明確的策略。





國防工業部長康羅伊 (Pat Conroy)對澳洲廣播公司(ABC )表示，確保亞太地區穩定是國防部隊現時的使命。





他說：『太平洋的安全必須由太平洋國家推動，在一個國家的安全存在差距的地方，太平洋其他國家是有義務挺身而出。這就是澳洲的立場，亦在《國防戰略檢討》報告中反映出來。而你亦不能不考慮並提醒我們很接近這些事件，在第二次世界大戰中，我們並肩作戰，不僅是澳洲，還有巴布亞新畿內亞，而報告亦標誌著我們進一步參與區域的事務， 為一個安全、可靠和繁榮的太平洋而努力。』





該報告就獲得澳洲的盟國美國的歡迎，指報告將澳洲在維護印太地區的自由和開放發揮關鍵作用的一項最新例證。





而日本大使山上真吾也同意報告中提及的地區風險是真實存在的。





山上真吾說：『日本一直站在東北亞安全挑戰的前線。如果大家看一看日本的國家安全戰略文件，上面清楚具體地寫著我們面對的挑戰。而大家亦知道我們重視與澳洲、美國和印度以及東南亞各國和南韓等的合作和伙伴關係。』





對於日本及澳洲的國防政策都將中國列為威脅，中國外交部發言人毛寧回應說：『中國是致力於維護亞太以致世界的和平與穩定，不對任何國家構成威脅，希望有關國家不要炒作毫無根據的「中國威脅論」，以中國作為他們軍事擴張的藉口 。』





《國防戰略檢討》報告亦提出了印太地區面臨的另一個威脅是氣候變化，報告亦指出，災難性天氣事件可能會導致大規模遷移和引致潛在衝突。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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