【禁毒戰告敗？】倡議者：毒品非刑事化或受監管地合法化效果最好

近日一位綠黨議員表示，可卡因合法化可能會讓有組織的黑幫集團停止爭奪地盤，而專家和支持者同樣呼籲對毒品採取新的應對方法。





警方將雪梨最近發生的一系列槍擊事件聯繫到毒品交易，而事實上可卡因的使用並沒有減少。根據全國非法毒品報告系統（National Illicit Drug Reporting System）的數據，2021 年和 2022 年澳洲可卡因的使用和供應保持穩定，15% 的受訪者在過去 6 個月內使用過該毒品。





綠黨議員費爾曼（Cate Faehrmann）表示，「毫無意義」的禁毒戰持續發酵，「只有愚蠢又危險的犯罪分子從中受益」。



費爾曼向澳洲廣播公司（ABC）表示，對於毒梟來說，目前他們最害怕的情況就是毒品交易合法化。她質問，為什麼可卡因是非法的，而酒精等其他藥物就是合法的？她指出，在澳洲，因酒精而死亡的人數遠遠多於因可卡因而死亡的人數。





雖然她在《雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）》上呼籲「嚴格監管可卡因市場」的合法化模式不太可能實現，但新州可能效仿其他州的非刑事化模式。





新州議會政府已承諾在第一任期內召開毒品峰會，但尚未透露細節。





而上週，新州警方宣布成立一個由 100 名額外警員組成的特別工作組，以遏制與毒品交易有關的暴力行為。





馬登（Annie Madden）是澳洲減害組織（Harm Reduction Australia）的行政總裁，該組織是一個致力於減少吸毒以及防止毒品政策造成潛在危機的倡導組織。





她說，受監管的、以證據主導的藥物使用管理系統將會更有效。她相信，目前的禁毒戰方式是徹底失敗的， 指出國際和國內許多信譽超卓的機構，現在都在公開談論禁毒戰的失敗，並支持禁毒法改革。各界都意識到政策改革的必要性。



非刑事化 VS 合法化

其實非刑事化和合法化是兩個不同的概念。非刑事化是指取消對擁有少量個人使用毒品的處罰。費爾曼所呼籲的合法化是指取消對供應的刑事處罰，並合法化銷售和分銷。





合法化可能涉及嚴格監管的銷售和供應系統。而非刑事化可能會實行民事或經濟處罰，並可能會將涉事的人轉介接受治療、教育計劃或作出警告。





新州大學（University of New South Wales）毒品政策模型項目（Drug Policy Modelling Program）主任里特（Alison Ritter）表示，非刑事化似乎並不會鼓勵更多人吸毒。她指，沒有證據表明，當取消刑事處罰時吸毒人數會增加。





里特聲稱，支持非刑事化的主要論據是基於資源的使用。警察花費過多時間追捕為了使用而持有毒品的人，她認為這對社會來說是一項非常昂貴的項目。





里特強調沒有證據顯示，使用者會因被捕而降低再次使用毒品的可能性。因此這些項目除了非常昂貴之外不會產生任何影響，而且使用者對毒品的需求仍在繼續。





馬登也對此表示同意，認為禁止毒品的方法並不是減少使用的有效手段。她相信，社會需要認清現實，監管是解決這些問題最明智、最務實的方式。



可卡因在澳洲有多常見？

國家非法毒品報告系統（National Illicit Drug Reporting System）發布的一份報告估計，2021 年澳洲有 1,788 人因毒品相關死亡，其中 82 人死於可卡因。





馬登指，雖然數字因藥物供應和上報情況而波動，但儘管有警方監管，藥物使用似乎並沒有下降。





她認為，無論根據傳聞或研究，藥物使用數字都不會下降。最近的估算表明，澳洲非法毒品市場的價值從 2019 年和 2020 年的約 90 億元增加到 2021 年的 103 億元。





黑市並不受到外界的限制，增加了這些毒品的利潤以及更廣泛的犯罪。馬登指出，如果毒品處於更受監管的市場，就不會出現同樣的問題。





馬登承認吸食毒品存在風險，但認為非刑事化或受監管的合法化可以最大限度地減少有害後果。她也承認零傷害的完美模式不存在；無論合法還是非法，使用毒品的風險依然存在。





她相信，採取某種形式的監管，才有機會迎來更好的方法，去確保盡可能減少危害。





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