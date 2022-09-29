洪災最新：新州受雷暴侵襲或將構成嚴重水浸（11 月 1 日）

要點： 新州多條內陸河流可能在星期二及星期三出現輕度至嚴重水浸，多個城鎮很可能受影響。

新州全州有五個撤離警告生效。

新州緊急服務部在過去 24 小時進行 48 次洪水救援行動。

新州部份地區星期一晚（10 月 31 日）遭遇嚴重雷暴及強降雨，導致多個地區出現突發水浸。





當局於星期二（11 月 1 日）早上，向 Tumut Caravan Park、Adelong 部份地區、Boorowa、Cootamundra 近 Muttama Creek 及 Willow Bend 部份地區發出撤離警告。





澳洲氣象局表示，Scone、Canowindra、Gundagai 星期二下午將出現嚴重水浸，Bathurst 將出現中度水浸狀況。





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目前 Tumut 經已出現中度水浸狀況。



預料 Nanami 將在星期三（2 日）傍晚出現嚴重水浸，Forbes 亦將在星期五（4 日）出現嚴重水浸。





氣象局表示，新州東北部地區的強降雨將有所緩和，但當局亦向多個地區發出破壞性烈風的惡劣天氣警告。



新州緊急服務部在過去 24 小時處理了 48 次洪水救援行動，並接獲 759 個求助電話，以及 42 個與雷暴有關的求助個案，包括樹木倒塌以及物業屋頂、花園及瓷磚被損毀等情況。





一輛汽車在星期一晚於 Boorowa 被洪水沖走，當局正在搜索兩名此前在車內的男子。





警方獲告知，該輛多用途車輛於星期一晚上 11 時 15 分，試圖穿越 Boorowa 以東約 50 公里的 Prestons Creek。車上當時載著四名男子，其中兩人成功離開車廂。



收聽節目 【澳洲緊急警報系統】爲何與我生死攸關？ SBS Chinese 29/09/2022 11:00 Play

Boorowa 目前經歷水流急速而且嚴重的突發水浸，當局在星期二早上促請當地居民撤離。





新州緊急服務部說：「由於 Boorowa Dam 水壩進入紅色警報，當地受影響的民眾目前必須撤離。水壩氾濫令 Boorowa River 河流水位正在上漲。」





受影響居民可前往 Boorowa Showground 暫避。



Murrumbidgee River 河流附近過去七天的降雨亦對河流及其支流再次出現水浸狀況，當局促請 Tumut Caravan Park 的居民撤離。





當局同時促請 Cootamundra 近 Muttama Creek 的居民撤離家園，並在 Cootamundra Showground 或欖球場暫避。





Snowy Mountain Highway 及 Batlow Road 交界位置的多個物業亦有撤離警告生效。





Adelong 的 Tumut Street 及 Selwyn Street 的居民，亦由於水浸水位急速上升及突發水浸而被要求撤離。





全新州多個地區目前有「監察及行動」級別的警告生效。





收聽更多 洪災最新：新州多區發惡劣雷暴及強降雨警告（10 月 31 日） SBS Chinese 31/10/2022 03:59 Play



