四大銀行跟隨官息加0.25厘 有靠慈善支援者成「日光族」

儲備銀行昨日舉行每月議息例會後，宣布今個月加息4份1厘，指標利率上升到兩厘6，是儲銀破紀錄連續6個月加息，4大銀行已經立即宣布，會全數跟隨加息4份1厘，澳新銀行ANZ會於下星期三10月12日生效，聯邦銀行Commonwealth Bank與西太銀行Westpac會遲兩日，在10月14日生效，國民銀行NAB就會在10月18日生效。





雖然今次加幅，較市場預期會加半厘的幅度低，不過財長查默斯（Jim Chalmers）昨日已經預計，未來幾個月會繼續加息。





查默斯說，看到獨立嘅儲備銀行再次提高利率25個點子到兩厘6，比好多人預期的要少一些，而這是與世界各地看到的情況一致，這會令澳洲民眾的財政狀況更緊絀，應付日益上升的生活開支，以及房屋按揭還款的增加，會更加艱難。他又說， 自從大選前利率開始上漲以來，獨立儲備銀行清楚地表明，這將是多次加息。所以利率很有可能還會繼續上升。





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而在昨日儲銀宣布加息後，行長洛菲利（Phillip Lowe）表明，今個月的加息， 有助實現將目前4.9%的核心通脹率，降低到2%至3%的水平，未來可能要進一步加息。





金融產品比較網站 RateCity 估計，自 4 月以來，有 500,000元房屋按揭貸款業主，每月要支付多超過 600 元的按揭還款。而普通人的最高貸款能力下降約 20%，即大約 134,500 元。





在目前澳洲民眾面對生活開支不斷上升的壓力，利率上升可以話是百上加斤，在野兩黨聯盟財務發言人泰勒（Angus Taylor）說，政府應該在即將宣布的財政預算案，訂出紓解民困的措施。





泰勒說，需要看到能夠減輕澳洲民眾財務負擔壓力的政策和計劃。目前的通脹壓力和利率壓力，應該隨著即將宣布的預算案而停止，希望看到一個負責任的預算，不會出現價格和工資螺旋式增長，導致本地製造的產品澳洲人買不起。





慈善團體救世軍就指出，在爆發疫情後，尋求援助的人士已經上升，在最近幾個月更進一步增加，目前救世軍支援的人士，多數已經沒有儲備資金，部份甚至是「日光族」，即是日日清袋，每日幾乎沒有錢剩，面對即將學校假期結束開學，以至聖誕節，對這些依賴支援的家庭，可能要犧牲例如不買藥物來慳錢，會是非常艱難。





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