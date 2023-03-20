澳失明衝浪選手夢想出征奧運

紀錄片紀錄了他從新州雷諾克斯角(Lennox Head)衝浪，再往斐濟和夏威夷，一直到葡萄牙的非凡衝浪旅程。





福姆斯頓在紀錄片中說，他因為好奇而去追逐大浪，他認為這可能是最佳的形容詞，他真的非常好奇可能會發生的事情。





福姆斯頓在 5 歲時因黃斑部失養症( macular dystrophy)失去了 95% 的視力。





根據紀錄片製作人費內奇 (Daniel Fenech) 的說法，福姆斯頓因看不到籠罩在他頭頂的巨浪，可能解釋到他願意應對巨浪的原因。





費內奇表示，福姆斯頓在到達巨浪底部之前，不會知道浪有多大。因此，對於 福姆斯頓而言，他只可相信他的團隊可以讓他上場，相信他自己的技能，自己的能力和他受過的訓練。





福姆斯頓在成長過程中生活艱難，他因殘疾在學校遭受欺凌。





雖然他失明，但他仍然熱衷進行衝浪和其他運動，例如欖球，他利用周邊視覺，和近距離感知顏色的能力，來辨識穿著球衣的是自己隊員還是對手。





他還在殘障單車比賽中獲得過獎牌，並表示他的故事讓電影製作人考慮拍一部關於他如何克服逆境的傳記電影。





福姆斯頓表示，他在雪梨的納拉賓（Narrabeen）海灘長大，世界滑浪冠軍哈德曼與他住在同一條街，在納拉賓，到處都有人滑浪，是當地文化的一部份，他指失明絕不是不衝浪的理由，男生們聚在一起就會去衝浪。





紀錄片費內奇所編導，他指，由於福姆斯頓的視力問題以及 世界聞名的衝浪聖地葡萄牙納扎雷(Nazaré)海岸很危險，在拍攝期間的安全是最重要的。





費內奇形容，要往納扎雷海岸沒有甚麼可以預備，在那裡，水就像雪崩，像爆炸一樣，與福姆斯頓一起的團隊，要把安全放在首位，要先讓福姆斯頓自由地感受水的移動方式，然後把他拖到合適的地方開始衝浪。





福姆斯頓被水上單車拖到聞名的50多英尺高的 納扎雷海浪中，但他需要哨子聲的聲音提示，來確保安全。





福姆斯頓指，費內奇在紀錄片內捕捉到很好的時刻，他又形容哨子聲就如他的衝浪遙控器，因當團隊拖他到衝浪點時，他們會吹哨子，他自己就要鬆開繩子，開始衝浪，之後團隊會隨著他與波浪底部的距離，而再吹哨子作提示，以確保他的安全。



上個月，因福姆斯頓的勇敢，為他贏得澳洲衝浪協會（Surfing Australia）頒發的「重水獎」（Heavy Water Award），該獎項由健全的衝浪者和殘障人士一起競遂。





澳洲衝浪協會的行政總裁馬特認為，由一位失明人士贏得獎項實在很了不起。





馬特指，在納拉賓滑浪是一件很可怕的事，納拉賓的浪來自大西洋深處，是很冷的浪，而且浪非常大，非常危險，而福姆斯頓成功征服，因此贏得獎項。





福姆斯頓的其中一個夢想，就是殘疾人士衝浪能在2028年洛杉磯奧運會中首度被納入比賽項目，他可代表澳洲出戰。





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