澳洲情侶將舊卡車改造成夢幻之家

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澳洲情侶將舊卡車改造成夢幻之家。 Source: Instagram / @colas_truckingadventures

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一對澳洲情侶將一輛舊的汽水宣傳卡車改造成「夢想家園」，令他們開始了在全澳各地隨心所欲的旅行。今日鐳射全方位張艾利和大家介紹一下他們的「浪漫滿屋」！

Pauli和Clara於2018年11月的雪季在日本相識。他們住在新州(New South Wales)的沿海城市卧龍崗(Wollongong)，有全職工作。之後，他們就開始談論探索澳洲的計劃。原來，環遊澳洲一直在他們的願望清單上，因為他們十分熱愛旅行和冒險，過往他們在海外旅行了很多次，但從未在自己的國家旅行。

兩人在2021年初，在雪梨以17,500澳元的價格購買了一輛2005年生產的日本製卡車，並花了11個月在工作之餘和周末改裝了這輛卡車，並在年底搬進了這輛卡車，並將其命名為「可樂」！

在尋找這卡車過程中，他們偶然發現了一輛在雪梨出售的二手汽水宣傳卡車，這正好滿足了所有的要求。尤其是有很多空間，內部和外部都有大量的存儲空間，更高的載重量。它給人的感覺更像是一個家，而不是一個露營車。

在生活成本不斷上升的情況下，兩人正在澳洲各地環遊，享受免租金免賬單的旅行。今時今日能夠免租，簡直是天方夜譚！Pauli和Clara感到非常幸運，他們絕對喜歡車上的小房子。能夠在辛勤工作的成果中一覺醒來，這是一種幸福的感覺；每天醒來，便出發探索澳洲這個美麗的國家！

他們共花了44,519澳元將這輛舊卡車改裝成了一個功能齊全的車輪上的家。Pauli是一名木匠，他親手將這個「空殼」變成了一個可以稱之為家的地方。Pauli解釋，在改裝卡車的同時，一直和同事租住在一個合租屋裡。他們從周一到周五正常工作。只在周末和下午從事卡車的改裝工作。

Pauli和Clara 分享了改造工作的詳細成本，包括：675澳元提高屋頂，8189澳元的建築材料，2550澳元的門窗，6285澳元的空間布線，8220澳元的電器和6000澳元的衛浴。

這輛卡車在他們的預算之內，尺寸適合他們的布局，公里數少，而且離卧龍崗只有一個半小時的車程，所以對他們滿意地安排了一次試駕，並就此「一去不回頭」。這輛卡車裡面幾乎甚麼都有，卡車有空調，一個完整的廚房，有燃氣烤箱和爐子，一張大床，兩個座位，一張可摺疊的桌子，一個帶淋浴和馬桶的浴室，以及大量的存儲空間。

在卡車的外面，他們儲存了所有「有趣的東西」，其中包括推式自行車、摩托車、衝浪板、露營椅和桌子以及滑板。他們最喜歡卡車上的廚房，它非常實用，且有大量的操作空間，三個燃燒器的燃氣灶，下面有一個燃氣烤箱，大水槽，抽油煙機和一個110升冰箱。這種佈局和設備能讓他們像在家裡一樣做飯。
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澳洲情侶將舊卡車改造成夢幻之家。 Source: Instagram / @colas_truckingadventures
這輛卡車可以容納六個成年人，可以讓一群朋友在卡車上玩棋盤遊戲或放鬆一下。

這對情侶每周在生活費上每人花費約 250 澳元，其中包括食物、必需品和汽油。他們大多數晚上都做飯，做一些免費的活動，比如衝浪、騎馬、游泳、遠足、划槳，然後放鬆一下。他們面臨的一些挑戰是昂貴的柴油價格和卡車的「慢速」發動機。這輛卡車不太省油，也很慢，但沒關係，因為他們享受慢活，並不著急。

由於他們都喜歡公路旅行探險，因此還沒有制定任何回家的計劃。他們只是日復一日地享受，沒有計劃，這就是在路上生活的妙處和自由。他們真的沒有甚麼要趕回來做的。如果必須為旅行設定一個時間框架，他們希望在路上的最短時間是一年。
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