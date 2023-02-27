意大利有難民船沉沒 至少59人死

對於在意大利卡拉布里亞大區（Calabria）大區東部濱海度假勝地斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）的居民來說，見到一個令人震驚的景象。





包括有兒童在內的數十具屍體，被沖上斯特卡托迪庫特羅的海灘。





而隨著搜索行動持續到深夜，更多的屍體從水中被打撈上來。





警察局長隆巴多 (Gaetano Lombardo) 提到這宗非法移民沉船悲劇。





隆巴多表示，趕到現場的巡邏人員，看到一艘約30米長的木船已經完全沉沒，多名非法移民在水中被淹沒，巡邏人員立即著開始救人，希望盡可能拯救生命，但不幸的是，亦發現多具屍體。





他指，在行動中發現了一名涉嫌人口販賣者。





隆巴多指，目前正在進行調查，以確定另外三名涉嫌人口販賣者的責任，他們也是土耳其國籍，目前正在潛逃。其中一個人的文件已經找到，警方正在努力通過生還者去認人。





卡拉布里亞消防局發言人說，消防員和救援機構人員正使用水上電單車在海上尋找其他生還者，但海上條件很惡劣，讓搜索很困難。





意大利紅十字會移民事務負責人巴西萊 (Francesca Basile)說，所有前來幫忙的義工都感到很痛心。





巴西萊表示，多次聽到來自有關事件的一些消息，但很難受，她指必須記住大家也只是人類。救援義工當中有當了父親，有兒子，亦有身為祖父。因此，接下來幾個小時要考慮的一個方面，是對義工的心理支援。





聯合國表示，當這艘船在３、４天前，離開土耳其東部時，估計船上有170人。





大多數移民來自阿富汗、伊朗、巴基斯坦和索馬里。





當局出動消防員、邊防警察，以及海岸警衛隊的船隻、直升機和摩托艇，進行搜救。又出動搜救犬協助，大量難民船的殘骸碎片及遇難者的物品被沖上沙灘。





有生環者形容，船裝載量過大，沒有承受住巨大的海面風力，最終斷成兩截。船上乘客沒有時間呼救，該名生還者是憑藉自身力量到達海岸。



一直有推動移民權利的教宗方濟各（Pope Francis），在聖彼得廣場的祈禱會上發表講話時，亦表達了他對這場悲劇的悲痛。





教宗方濟各指，當他悲傷地得知這宗悲劇時，他為這些人、為失踪者和生還者祈禱。亦感謝那些幫助他們的人。





意大利海岸警衛隊表示，至少有 80 人在是次事件中生還，其中一些人在船沉後自行成功游上岸。





這場悲劇亦引發了更多關於如何防止海上再有生命失去的爭論。





意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni) 表示，對事件深感悲痛，誓言要阻止移民以水路前往歐洲。





自五個月前上任以來，她的右翼政府在移民問題上採取強硬立場，出台嚴厲新法律，限制民間組織的救援船，在完成一次救援行動後必須返回港口，不可繼續在海上救人。





梅洛尼指責他們鼓勵移民踏上危險的海上旅程前往意大利，但慈善機構否認指，說無論有沒有救援人員，船隻都會出發。





意大利內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）發表聲明稱：「這是一場大悲劇，表明絕對有必要對非法移民管道採取堅決行動。」





意大利是試圖通過海路進入歐洲的移民的主要登陸點之一，其中許多人尋求繼續前往更富裕的北歐國家。所謂的地中海中部航線被稱為世界上最危險的航線之一。





據估計，僅去年一年就有超過 2000 名移民在試圖穿越地中海時溺水身亡。





自2014年以來，死亡人數估計超過 20,000人。





意內政部的數據顯示，截至本月23日，今年已有約1.3萬名非法移民從海路入境意大利，是去年同期的2倍多。







