1.9 萬臨時簽證撥開雲霧 餘下的卻「未見青天」

要點： 澳洲政府放寬了 1.9 萬名臨時簽證持有人申請永久居留的途徑；

難民權益倡導者希望明確另外1.2萬人的命運；

澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）否認政府正在放寬執行主權邊界行動（Operation Sovereign Borders）的說法。

難民權益倡議者表示，儘管澳洲政府為生活在困境中的數千名難民提供了申請永居的資格，但除此以外，約1.2 萬名尋求庇護者命運尚未明確，他們希望政府可以將其明確化。





聯邦政府宣佈，約 1.9 萬名持臨時保護簽證（TPV）或安全港企業簽證（SHEV）的臨時簽證持有人，只要他們是在 2013 年底主權邊界行動生效前抵達澳洲，將有資格申請永居簽證。





工黨堅持認為，該決策將為在澳洲所有處於臨簽各申請階段的 3.1萬人，包括那些尚未收到最終申請結果的人，提供入籍途徑。





獲得永居簽證的人士現在可以申請 Centrelink 津貼，獲得國家殘障保險計劃（NDIS）和高等教育援助；他們還可以申請成為澳洲公民，並擔保家庭成員來澳洲。





政府稱，但大約 2500 名臨時簽證被取消或申請被拒的人將不被允許申請永居簽證；當局將會要求他們「自願離開澳洲」。





尋求庇護者資源中心（Asylum Seeker Resource Centre）的宣傳負責人法韋羅（Jana Favero）表示，另外 1.2 萬人的命運仍不明確，這些人並未在前聯盟黨政府所說的「快速通道」計劃下得到應有的保護。





法韋羅將該系統稱為「失敗的流程」，更聲稱系統對申請人「不利」。





她向 SBS 新聞表示：「我們仍在試圖明確，這對他們到底意味著甚麼，以及是否有任何可能性可以通往永居。這是我們一直倡議的事情，我們將繼續呼籲。」





「我知道有很多人都希望在這個宣布中看到自己（的未來）。因此，雖然 1.9 萬人喜出望外，但對另外大約 1.2萬人來說，仍繼續面對不確定性。」





法韋羅對是次臨時簽證的「里程碑」的發展表示歡迎，但她呼籲工黨更進一步修改移民法，完全廢除臨時保護簽證。



但工黨表示，這一決定為所有處於臨時保護簽證各申請階段的所有 3.1 萬人提供了永居的途徑。





聯邦移民部長吉爾斯周一（2月13日）表示：「我們的公告考慮到所有這些人的情況，包括大量 10 年已過去仍未得初步決定的人。」





「（它將）以符合正當程序的方式進行，從根本上說，我們認為，最終被認定為應受保護的人應該被允許留下來。」



持續抑鬱

馬赫克（Obaidalluh Mahek）向 SBS 新聞表示:「他想留在他的祖國「為阿富汗人民工作」，但當他被塔利班射中腳踝後，他的處境變得「無法忍受」，於是他被迫逃離。」





馬赫克在 2015 年乘船前往澳洲，經歷了「可怕的」 8天，此後便與家人乏散。其家人目前在一個未披露的第三國。





他說：「你可以想像那種痛苦，心碎、傷痛和分離的痛楚。如果你在路上吐口水，你就會被帶去拘留中心，太可怕了。」





「我從來沒有想過自己會陷入，人權被如此侵犯的境地，而我卻無能為力，甚至不能發聲。」



在塔利班統治下，他的生活變得「無法忍受」。 馬赫克說，他被迫放棄高等教育學習，因為作為臨時簽證持有人，如果要深造，他將需要支付國際學生費用。





他說：「我失去了很多機會。這導致了持續的抑鬱、壓力和焦慮，以及失敗和被排斥的感覺。」





「我有很多夢想、抱負、目標和人生規劃。這些都遙不可及。」





馬赫克「希望」周一的公告能讓他與家人團聚，但他擔心這將是一個漫長的過程。





他說：「根據我得到的信息，他們應該能夠（來到澳洲）。但是要花多長時間呢？天知道。如果同樣是緩慢的過程，我必須得等待拿到我的簽證。我的生活幾乎就沒有了。」



爭議是甚麼？

前內政部長安德路絲（Karen Andrews）周一指責工黨「淡化」主權邊界行動，要求保證此舉不會導致人口販運行為的增加。





但總理艾巴尼斯對此作出否認，強調那些受益的人早在主權邊界行動開始之前就已經到達。





艾巴尼斯表示，他將實行工黨在選舉中採取的「確切政策」，其中包括廢除臨時保護簽證的承諾。





他說：「然而，我們所做的是不要讓那些已經在澳洲呆了十年或更長時間的人陷入困境。」



艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，他致力履行工黨的選舉承諾。 Source: AAP / Mark Baker/AP 內政部祕書長佩祖羅（Mike Pezzullo）堅持認為，政府對阻止船隻入境的承諾未有改變。





他說：「任何試圖通過非法船隻航行到澳洲的人都將被攔截，並在安全和合法的情況下遣返出發國或祖國，或者被轉送到其它國家。」





「將近9年來，沒有人能販運人口到澳洲。主權邊界行動仍將繼續打擊海上人口販運，維護海上生命安全。」





