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清潔球鞋的智能機械人

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Meet BILL, Nike’s New Sneaker Cleaning Robot

Meet BILL, Nike’s New Sneaker Cleaning Robot Source: Supplied / Nike

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Published 27 September 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

透過機械人去處理生產上的工序，或取代人類去執行危險的工作，已經非常普遍。但你有没有想過由機械人去替你清潔和修補破壞的運動鞋呢？今日鐳射全方位張艾利和大家介紹這種有趣的服務。

Published 27 September 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
依靠機械人的幫助處理公務，或在某些工作崗位上以機械人輔助，甚至直接取代人類，近年的確司空見慣。例如在澳洲，有些圖書館(City Library)會增設一座需由人手搖控的機械人，為館內提供一些簡單運送服務；同時亦可作館內的短期程式編寫課程或機械人設計講座作示範。除此之外，大家可能經常光顧的洗車服務，除提供人手洗車服務外；亦有由電腦操控的汽車清潔服務，仿如機械人雙手為你的座駕清潔一樣。不過，更突破的清潔服務是透過機械人為你破舊的運動鞋一次過做到清潔、修復、護理等服務！這並不是電影橋段，而是美國著名運動用品品牌Nike旗下的Bot Initiated Longevity Lab (簡稱：B.I.L.L.) 的最新項目：護理舊球鞋的超實用機械人，現於英國倫敦的Nike Town為客户服務。

Nike B.I.L.L.是結合先進機械人技術、舊式修鞋手工藝、水性清潔產品和回收聚酯材料的機械人，用作專門清潔、修復、護理特選舊球鞋。目前只能夠支援的Nike鞋款包括 Air Force 1s、Air Jordan 1s、Space Hippie 01s 和 Nike Dunk。
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過程只要將需要處理的球鞋放入機械人，之後機身就會建立球鞋的3D數碼模型；將鞋面、鞋側和外底需要清潔的區域確定起來。同時亦可選擇同時修復鞋面的磨損位置，好讓其能夠一併辦妥，如以一對 Air Force 1 為例，處理時間約需45分鐘。值得一提的是，在 Nike B.I.L.L. 進駐倫敦 Nike Town 期間，顧客更可免費選用以回收物料製成的新鞋帶及鞋墊。

Nike NXT 可持續發展主管諾亞 梅菲-萊恩赫斯(Noah Murphy-Reinhertz)表示，由於維修護理舊產品是非常個人化的事，人們會不遺餘力地好好打理深愛的運動鞋。因此品牌希望藉Nike B.I.L.L.來擴展對顧客對產品的回憶，以及賦予產品第二生命，更重要的是減少球鞋對地球環境的影響。

Nike指出，在他們的循環願景中，希望產品是可以重複使用、重新製造、重新發現和重新被喜愛的；延長產品生命是願景中重要的一部分，也是Nike B.I.L.L.的首要目標。因為賦予產品第二次生命，可以減少對地球環境産生的影響。

整個9月，Nike B.I.L.L.都會在倫敦的Nike Town開放，Nike NXT可持續發展主管諾亞 梅菲-萊恩赫斯相信今次在英國推出的活動將會成為寶貴的經驗，即使有傳媒認為只是一個旨在吸引顧客進入其商店的華麗的噱頭，但賦予產品第二次生命及減少浪費的目標，足以值得贏取關注。亦讓未來 B.I.L.L. 在品牌內的Refurbished、Recycling、Donation 三項核心發展上，提供更完善的服務。
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