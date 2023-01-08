【汽車發燒友好消息】坎培拉Summernats汽車節今年復辦

坎培拉在過去一年，房地產的情況跟其他各州都差不多，便是房價下跌，但租金卻不斷上升，在今集【坎培拉通訊】裡面，坎培拉通訊員黃樹樑會和鄺美玲談談這方面的情況。





另外，他們亦會報道坎培拉政府最近為支持環保，亦向中國方面購入了12部電巴士。同時，他們亦會介紹當地因為疫情而停辦了數年的Summernats汽車節今年復辦的消息。請收聽這節【坎培拉通訊】。



