【汽車發燒友好消息】坎培拉Summernats汽車節今年復辦

SBS廣東話節目其他收聽方法 【汽車發燒友好消息】坎培拉Summernats汽車節今年復辦Play09:02SBS廣東話節目其他收聽方法 因為疫情而停辦了數年的Summernats汽車節今年復辦。（資料圖片） Source: AAP / LUKAS COCH下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.27MB)Published 9 January 2023 at 9:40amBy Selina KongPresented by Selina KongSource: SBS 坎培拉在過去一年，房地產的情況跟其他各州都差不多，便是房價下跌Published 9 January 2023 at 9:40amBy Selina KongPresented by Selina KongSource: SBS坎培拉在過去一年，房地產的情況跟其他各州都差不多，便是房價下跌，但租金卻不斷上升，在今集【坎培拉通訊】裡面，坎培拉通訊員黃樹樑會和鄺美玲談談這方面的情況。另外，他們亦會報道坎培拉政府最近為支持環保，亦向中國方面購入了12部電巴士。同時，他們亦會介紹當地因為疫情而停辦了數年的Summernats汽車節今年復辦的消息。請收聽這節【坎培拉通訊】。其他消息【惡劣天氣】澳洲多地分別受雷暴熱浪洪水侵襲冰毒男改裝電動滑板車 時速100公里飛馳被擒分享Latest podcast episodes通脹稍緩 全球供應鏈問題是否有所緩解無視美參議員異議 澳鐵定買核潛艇【SBS學英語】MiniPod: 如何正確讀出W 和 J 發音的分別?【年年有餘】養魚新手怎樣入門？