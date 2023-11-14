【在澳開創雙語言語治療】 治療師 Chloe 拆解家長迷思：澳式口音就是好？

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今集的【人物專訪】主角是黃慧玲 Chloe，一位澳洲註冊的雙語言語治療師。 Source: Supplied / Chloe Wong

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今集的【人物專訪】主角是黃慧玲 Chloe，一位澳洲註冊的雙語言語治療師。

今集的【人物專訪】主角是黃慧玲 Chloe，一位澳洲註冊的雙語言語治療師。
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今集的【人物專訪】主角是黃惠玲 Chloe。 Source: SBS

因「車公」一句「談笑風生」而入行

大學畢業後，Chloe 在香港從事藥廠銷售工作。想繼續進修的她，一心想修讀藥劑學碩士。因當時不知道應到哪一間大學升學，Chloe 走到香港沙田車公廟求籤，希望得到靈感。

怎料，車公籤文竟建議她從事「講話」的工作，更說要她「風花雪月，談笑風生」。Chloe 找不著頭腦，讀藥劑都是埋頭苦幹，怎會談笑風生？

她於是到心儀的的大學網站，怎知第一頁顯示的就是言語治療。看過課程亦適合自己，報名後很快收到墨爾本大學（University of Melbourne）的入學通知。就這樣，Chloe 決定來到墨爾本，從此定居澳洲，更建立自己的家庭，成為兩孩子的媽媽。
車公籤文竟話要「風花雪月，談笑風生」。Chloe 因而從藥劑轉修言語治療。
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Source: Supplied / Chloe Wong

在澳洲當一個言語治療師

Chloe 回想攻讀碩士的兩年，可真是「有血有淚」。兩年碩士課程，其實是把四年的大學課程容濃縮成兩年的「精讀班」。

順利畢業後，Chloe 成功擠身澳洲教育局內的言語治療師。她興幸得到不少工作機會，到不同的學校為學生進行言語治療，當過駐校的治療師。她亦曾於私人診所執業，於特殊學校及私立學校亦曾工作過，Chloe 努力在行內累積相當的經驗。
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Source: Supplied / Chloe Wong
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Source: Supplied / Chloe Wong

擠身「白人主導」的行業

研究指，澳洲言語治療行業中，超過百分之 96 為女性，而當中百份之 99 為澳洲公民。Chloe 說當中只有百分之 16 的治療師會說多過一種語言。而在行業中，以英語治療為最普遍，其後就是普通話，排第三的就是廣東話。

Chloe 說，整個言語治療界別中亦有一些歷史留下來的問題；因為言語治療（Speech Pathology）本身是從白人社會開始的行業，然後才發展到其他國家。

去年，她感榮幸獲邀到澳洲言語治療師協會（Speech Pathology Australia）的年度大會中擔任其中一位嘉賓講者，分享她在澳洲當一個以母語非英語的雙語言語治療師看法及經驗。
澳洲只有 16% 治療師會說多過一種語言，以英語治療為最普遍，其後是普通話，排第三就是廣東話。
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Source: Supplied / Chloe Wong

家長迷思：澳式口音就是好？

曾經有家長問 Chloe：「你的言語治療師會說澳式英語嗎？ 」這一席話，令她感到震驚，亦令人值得深思。

Chloe 解釋，其實英語本身是一個在不同國家都會使用的語言，英式口音、澳式口音、美式口音、愛爾蘭口音、以至菲律賓口音，其實都是在說英語。她認為，只要發音正確及清晰，不影響溝通才是最重要。
只要母語建立得好，會提升孩子掌握第二種語言能力。即使有言語遲緩的小孩，並不會因雙語環境影響。
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Source: Supplied / Chloe Wong
她接觸過一些雙語家庭，孩子早年因語言遲緩問題見言語治療師。早年的治療師建議家長放棄雙語，轉用全英語。結果，孩子長大後，或不再能像以前那樣輕鬆學習一種新語言，而且不會以母語跟英語不佳的家人或父母溝通，造成更大的溝通阻礙。

Chloe 強調，這是非常錯和過時的做法。最新研究發現，只要孩子母語建立得好，其實會提升孩子掌握第二種語言的能力。即使有言語遲緩的小孩，在不同的語言的環境中長大，都不會加深影響言語遲緩。孩子有語言遲緩的問題，並不會因為雙語或三語環境所影響。

她建議，家長應堅持以最舒服及最自在的語言來教育及陪伴孩子成長。
應珍惜自己的文化背景，是我們的文化背景塑造了今天的自己。
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Source: Supplied / Chloe Wong

決心開創「雙語言語治療」服務

正因眼見在澳雙語家庭的經歷，令作為治療師的 Chloe 感心疼。她直言，以雙語照顧或母語與孩子交談，都可以使孩子取得成功。

在澳洲，雙語言語治療服務非常有限，Chloe 下定決心開創這項服務，自己創業。回想自己踏上這條創業路時，很多人提出反對意見：「市場需要有限，生意怎可能成功？」
如果你真心相信一件事，然後堅持不懈，就會吸引一些志同道合的人跟你一起走這條路。
Chloe
當時的她卻對自己說：「我必須這樣做，這是我想做的事。」現在診所開業已經有四年多，Chloe 說目前團隊有十多名雙語的言語治療師，提供不同的治療服務，包括言語治療、職業治療、遊戲治療以及心理服務等。
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Chloe 說目前團隊有十多名雙語的言語治療師，提供不同的治療服務，包括言語治療、職業治療、遊戲治療以及心理服務等。 Source: Supplied / Chloe Wong
訪問中，Chloe 坦言：「有時候，如果你真心相信一件事，然後堅持不懈，你就會吸引到一些志同道合的人跟你一起走這條路。」
0 至 3 歲是一個非常重要的時期，孩子的大腦發展就像海綿一樣，如及早在 3 歲前提供合適協助，他們以後的發展可能會提升到同年紀的水平，甚至有機會看不出曾經有語言遲緩。
Chloe

家長何時知道孩子需要言語治療？

在澳洲的華人社區，孩子一般在家中使用母語，在校使用英語。一些家長認為，孩子學習語言相對慢是正常的事，因為孩子在學兩種語言，Chloe 多番強調，這個想法絕對是錯的。

事實上，孩子無論在多少種語言的環境下成長，都會有「普世語言通則」（Language universals）的一種語言共性。同時，孩子成長到某個年歲，應可達到一個特定語言數量。Chloe 舉例，一歲的孩子，無論說多少種語言，都會說出第一個有意義的字詞，即使發音不太正確，如會說「da 爸」。
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Chloe說，學前時期非常重要，一定要抓住這個黃金時段，過後孩子的大腦可塑性就會變低。對於家長來說，在這個時期和孩子相處，建立語言的基礎亦很重要。 Source: Supplied / Chloe Wong
兩歲的孩子一般會說 50 至 300 個字詞，更會以不同的單詞說出簡單句子。她提醒，如果家中兩歲孩子還沒達到 50 個字詞，家長應向社區內的家庭服務或治療師尋求幫助，進行及早干預。

Chloe 指，對於 0 至 3 歲的孩子來說，這是一個非常重要的時期，他們的大腦發展就像一個海綿，如果及早在 3 歲前提供合適的協助，他們以後的發展可能會提升到同年紀的水平，甚至有機會看不出曾經有語言遲緩。
學前時期非常重要，家長一定要抓住這個孩子大腦可塑的黃金時段。
另一個重要的階段是 3 至 6 歲，不過干預及治療越早越好。Chloe 說，學前時期非常重要，一定要抓住這個黃金時段，過後孩子的大腦可塑性就會變低。對於家長來說，在這個時期和孩子相處，建立語言的基礎亦很重要。
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Source: Supplied / Chloe Wong

口音不應成阻礙 而是文化背景的象徵

Chloe 觀察到很多移民可能會自覺英文能力不如本地人，可能認為自己有口音而感自卑。

作為言語治療師，她鼓勵大家要勇敢說英語。口音其實不重要，只要發音和用詞是清晰正確，有口音的人都可有效溝通。只要能夠傳達信息，口音不應成為一個阻礙，反而應該是一個文化背景的象徵。

文化背景塑造了今天的自己，口音是身份的一部分。特別是對於新移民家庭，適應新環境可能會很困難，但 Chloe 鼓勵大家開放自己，不要害怕嘗試說英語，多參與社區活動。
口音其實不重要，只要發音用詞清晰正確，能有效溝通。
學英語其實並不如想像中困難，有時更會發現，即使是外國人或當地人，也會犯一些語法錯誤，但他們仍然能夠有效溝通。

最後，Chloe 寄語：「要珍惜自己的文化背景，是我們的文化背景塑造了今天的自己。」
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Chloe 因「車公」一句「談笑風生」而入行言語治療，從此定居墨爾本，更建立自己的家庭，成為兩孩子的媽媽。 Source: Supplied / Chloe Wong
詳情請收聽由蔡苡雯主持的這節【人物專訪】。

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