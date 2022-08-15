女兒「啃魚骨」啟發靈感 港廚: 「半夜借廚房」到產品成功打入超市之路

曾東鵬自15歲入行跟師傅學廚，曾在香港不少海鮮酒家和火鍋店工作，一直專注於打魚旦、四寶丸和魚湯產品。為了令廚藝更上一層樓，他曾進修和參加過不同類型的比賽，例如香港中華廚藝學院和工聯會舉辦的廚師比賽。





後來鵬師傅認識了太太Jessie，兩人組織小家庭後於2007年移民到雪梨，曾受聘於餐館、也嘗試過創業，但初期創業路並不平坦。





鵬師傅說:「當時生意主要以華人市場為主，但又想兼顧到本地西人市場，因此取不到平衡。」



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在澳洲日子久了，慢慢了解到自己真正想做甚麼產品，產品可以幫助哪些對象。相對來說，現在的思路更清晰。





研發產品因女兒 「 啃魚骨 」 開始...





鵬師傅表示女兒小時候很喜歡吃魚，怎料有一次吃魚的時候差點啃魚骨，自此抗拒吃魚。愛女深切的他認為魚類對小朋友成長很重要，因魚類含有豐富的Omega 3、DHA、EPA和蛋白質外，還含有碘、鈣、鐵，維他命A和D等多種營養。





鵬師傅說:「當時靈機一觸，想到弄魚蛋給她吃，她竟然沒有抗拒，我再嘗試將魚骨熬成魚湯，結果女兒重新接受吃魚。很高興這種產品不但幫到女兒，日後還幫助到很多朋友。」



鵬師傅跟太太Jessie和女兒合照 Source: Supplied 適逢當時鵬師傅太太身邊有不少懷孕和剛剛生孩子的朋友，需要大量魚湯補充營養。





他說:「香港人都知道，產後媽媽會有『谷奶』的情況，加上疫情期間，很多長輩未能飛來澳洲協助產後媽媽『坐月』，因此魚湯幫助了不少新手媽媽。」





「此外，近年很多年青家庭來到澳洲，希望我們的產品能提供一個既方便又健康的選擇給他們，而且魚類有助小朋友成長。」





製作魚湯由選魚開始





鵬師傅表示魚湯主要選用澳洲馬鮫魚製作，魚肉用作製作魚旦，魚頭、魚尾和魚骨則用作熬湯。





但因季節影響馬鮫魚的供應，因此偶爾會選用三文魚取代，他表示三文魚同樣擁有豐富的營養。



由馬鮫魚熬成的魚湯，右方是隔起的湯渣 Source: Supplied 鵬師傅表示創業早期曾借用朋友的餐館廚房，每晚待餐館關門清潔後，半夜才將大批魚搬進廚房製作產品，直至兩年前終於擁有屬於自己的店鋪。





我們一直用心製作，憑著「先幫別人，才幫到自己」的想法行事。





疫情期間轉危為機





疫情早期，鵬師傅表示封城對不少餐館來說是雪上加霜。





鵬師傅說:「2019年年尾我們開始研發產品，不久碰上疫情封城，在防疫措施下大家都被困在家裡，出外購買必需品也限於5公里。當不少家庭每天煩惱一日3餐煮甚麼，甚至希望吃到有質素的食品時，我們希望盡自己的力量去幫助他們。」





「了解到香港人注重湯水，我們在疫情期間推出燉湯、蟲草湯和佛跳牆。此外我們也推出家常小菜，例如梅菜扣肉、蘿蔔牛腩等。」





鵬師傅表示沿著此思路日後想到製作更多香港的節日美食，以及童年街邊小吃，例如咖哩魚旦、煎釀三寶和車仔麵等，結果疫情期間幫助了不少家庭。





鵬師傅了解到不少年青家庭以往在香港時常吃到長輩煮的節日美食，但移至澳洲後未必願意親手製作，例如蒸蘿蔔糕，因此他們的食品某程度上可以緩解思鄉之情。





產品為顧客的需要靈活調整





師傅表示他們在節日期間會推出盆菜，早期提供傳統4-6人、6-8人的份量。





鵬師傅說:「今年新年前推出盆菜預訂，期間收到不少顧客反映他們屬於小家庭，加上疫情期間未必有大型家庭聚會，因此我們立即調整，推出一個2-4位的盆菜，結果廣受大眾歡迎。」



節日推出的盆菜 Source: Supplied 鵬師傅表示負責在廚房製作產品，太太則負責推廣，希望將最好的服務帶給顧客。





太太Jessie說:「感恩身邊朋友在他們的朋友圈內介紹我們的產品，慢慢讓更多人認識我們，而且口啤不俗。期後陸續有不同州份的超市主動聯絡，表示有興趣合作，將我們的產品放於貨架上售賣。」





成功背後難忘的經歷





疫情初期，曾出現食魚供應不足的問題，鵬師傅表示當時立刻跟供應商商討，建議對方不要將價錢設定太高，同時也要跟行家借貨，最終才可維持產品的供應和價格的穩定。





我們一直希望產品能解決大家一日三餐的煩惱。





鵬師傅指今年新年製作盆菜訂單時曾發生小意外。





他說:「記得今年年廿九製作大量盆菜訂單，不慎將滾燙的雞湯灼傷了腳，當時自己只埋頭想到要完成訂單。結果關門的時候，太太留意到自己腿上起了大面積的水泡，非常擔心。結果立刻去看醫生，包紮完傷口，立即又返回店舖預備另一天的原材料。我覺得接了訂單便有責任完成，不想讓別人失望。特別是新年這些大日子，真的希望大家能開開心心渡過。」



