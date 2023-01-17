中國人口近60年來首次出現負增長

China Population

昨天（17／1）中國國家統計局公布的數據顯示，去年底中國人口為十四億一千一百七十五萬人，較之前一年減少了85萬人，亦是中國近61年來首次出現人口負增長。 Source: AP / Mark Schiefelbein

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中國一直都是世界人口最多的國家， 不過，昨天（17／1）中國國家統計局公布的數據顯示，去年底中國人口為十四億一千一百七十五萬人，較之前一年減少了85萬人，亦是中國近61年來首次出現人口負增長。

據統計，中國去年全年出生人口為956萬人，較十年前少了600萬；至於死亡人口就有1041萬；人口自然增長率只有負百分之0.6，而男性比女性的人口亦多3237萬人。同時，中國的出生率連續3年跌破百分之10，一些中國傳媒更加指，出生人口是自1950年以來首次跌破一千萬。

至於從年齡結構的分布來看，16至59歲的勞動人口超過八億七千多萬，佔全國人口百分之62；而60歲以上的人口則佔接近兩成。至於65歲及以上人口就佔全國人口接近百分之15。中國國家統計局局長康義表示，人口出現負增長的主要原因是因為出生人口減少，而這相信是與生育意願下降、結婚及生育時間推遲和育齡婦女人口減少等有關， 再加上人口老齡化，亦導致人口出現負增長。

康義又表示，不用太擔心人口負增長問題。因為他指出，中國的勞動力目前總體上都還是供過於求，而且勞動力質素亦在提高，人均受教育的水平和整個產業是匹配的，他亦說，這是一個好的勞動力供給狀況。

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其實，中國在1959至1961年期間，曾經經歷所謂「三年困難時期」，當時的經濟發展遲緩，人民生活水平亦大受影響，並且亦令人口死亡率激增和出生率大幅下降，在1960及1961年連續兩年，中國人口都是出現負增長。對於在超過半個世紀之後，人口再度出現負增長，康義解釋，人口負增長是經濟社會發展到一定階段以後的結果，又指「很多國家也都在走這條路」。

統計數據還顯示，中國的城市人口亦不斷增加。於2022年，在城市居住的人口增加了646萬人，超過九億二千萬人，增長幅度達百分之65.22，而農村人口則減少達731萬人。值得留意的是，中國去年爆發大規模新冠疫情，因為疫情而死亡的人數備受關注，但中國國家統計局暫時未有去年12月死亡人口數據；對於是否考慮每月公布死亡數據，當局稱疫情防控進入新階段，將會按照傳染病「乙類乙管」及傳染病防治法規定對外發布相關數據。

統計局亦公布，中國去年的經濟增長只有百分之3，增長率是跌至過去四十年來第二低的水平，相比於前一年有百分之 8.1的增長是下降了超過一半，雖然增長仍然比市場預期為高，但就較中國原先所定的增長目標有百分之5.5左右為低，相信這亦與中國實施新冠清零政策以及房地產低迷的情況有關。不過，統計局表示，今年中國經濟一定會整體轉好，並且對消費市場充滿信心。

不過，中國青年的失業率亦正在上升，康義表示，去年因為受到疫情反覆衝擊影響，令中小企業經營困難增加，令一些群體的就業機會減少，尤其是青年失業率是有所上升。

中國去年的新增就業人口有1206萬，較預期目標高出100萬，失業率一度超過百分之6.1。 而單在上個月，20至24歲大專及以上程度人口的失業率達百分之21.1，同時。今年高校的畢業生人數預計亦會超過1150萬人，令就業壓力仍然存在，但康義表示，隨著經濟好轉，就業需求擴大，崗位會相應增加，就業形勢亦有望改善。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。

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