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SBS 中文新聞 （11月25日）

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Published 25 November 2022 at 11:16am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 25 November 2022 at 11:16am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 調查莫里遜任職總理期間秘密兼任多個部長職務的報告即將呈交聯邦政府。
  • 烏克蘭電力供應危機，兩個核電站已經恢復供電。
  • 習近平即將與到訪北京的歐洲理事會主席米歇爾會面。
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