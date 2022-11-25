SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （11月25日）Play12:07SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.1MB)Published 25 November 2022 at 11:16amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki YuenPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 25 November 2022 at 11:16amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki YuenPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要調查莫里遜任職總理期間秘密兼任多個部長職務的報告即將呈交聯邦政府。烏克蘭電力供應危機，兩個核電站已經恢復供電。習近平即將與到訪北京的歐洲理事會主席米歇爾會面。其他內容採礦破壞原住民聖地 政府承諾修法加強保護文化遺產科網業大規模裁員 惟TikTok反其道而行？「在澳洲被蛇或蜘蛛咬傷」如何是好？【已報告54宗引擎起火】福特汽車全球召回逾63萬輛汽車分享Latest podcast episodes採礦破壞原住民聖地 政府承諾修法加強保護文化遺產科網業大規模裁員 惟TikTok反其道而行？「在澳洲被蛇或蜘蛛咬傷」如何是好？SBS 新聞簡報（11月24日）