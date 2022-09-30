SBS 中文新聞 （9月30日）

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Published 30 September 2022 at 11:46am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Timothy Wu
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 30 September 2022 at 11:46am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Timothy Wu
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 十月份公佈新聯邦財案方針預料會顯示出重大改革。
  • 國際指責俄羅斯吞併四個烏克蘭地區。
  • 德勤中國附屬公司被美國證監會罰款2千萬美元。
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