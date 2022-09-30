SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （9月30日）Play12:51SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.76MB)Published 30 September 2022 at 11:46amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Timothy WuPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 30 September 2022 at 11:46amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Timothy WuPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要十月份公佈新聯邦財案方針預料會顯示出重大改革。國際指責俄羅斯吞併四個烏克蘭地區。德勤中國附屬公司被美國證監會罰款2千萬美元。其他內容統計局指澳洲家庭財富在6月季度減少近五千億！【藐視法庭判囚3年半】 許智峯：有罪的是暴政而非抗爭者【Fact Check】加稅後首日油價有無即時飊升？【Optus資料外洩】專家警告曾經使用Optus轉售商也可能中招分享Latest podcast episodes統計局指澳洲家庭財富在6月季度減少近五千億！【澳洲緊急警報系統】爲何與我生死攸關？【Optus資料外洩】專家警告曾經使用Optus轉售商也可能中招SBS 新聞簡報（9月29日）