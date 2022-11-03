SBS 中文新聞 （11月3日）

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Published 3 November 2022 at 11:03am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 3 November 2022 at 11:03am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 新州南部及中西部鄉鎮繼續受到洪水威脅，部分居民要疏散。
  • 朝鮮半島局勢緊張，美國指北韓正採取「挑釁」行動。
  • 中國國務院副總理韓正訪問新加坡，宣布兩國達成19項合作成果。
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