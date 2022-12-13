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SBS 中文新聞 （12月14日）

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Published 14 December 2022 at 10:59am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 14 December 2022 at 10:59am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 前總理莫里遜將出席調查自動債務索償系統聆訊作供。
  • 新西蘭通過新法終生禁止新一代年輕人購買香煙。
  • 澳門新冠感染個案上升，「藥監局」向藥房發出新限購指引。
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