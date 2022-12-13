SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （12月14日）Play12:42SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.63MB)Published 14 December 2022 at 10:59amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 14 December 2022 at 10:59amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要前總理莫里遜將出席調查自動債務索償系統聆訊作供。新西蘭通過新法終生禁止新一代年輕人購買香煙。澳門新冠感染個案上升，「藥監局」向藥房發出新限購指引。更多內容【昆州槍殺案】警方指兇徒可能參與極端主義網上論壇美國公佈通脹數字 美股表現反覆澳洲數十個「打卡」景點 明年起將收費入場【世界盃】美斯率阿根廷大勝克羅地亞闖入決賽分享Latest podcast episodes【昆州槍殺案】警方指兇徒可能參與極端主義網上論壇【SBS學英語】第26集：了解別人的信仰 - 澳洲的不同宗教美國公佈通脹數字 美股表現反覆【專家話你知】發燒別急着退燒 為什麼？