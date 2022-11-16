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SBS 中文新聞 （11月16日）

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Published 16 November 2022 at 11:21am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 16 November 2022 at 11:21am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 艾巴尼斯與習近平在G20峰會期間會面，是六年來兩國領導人首次會面。
  • 據報俄羅斯導彈襲擊北約成員國波蘭，造成兩人死亡，美國正核實消息。
  • 新州水災危機進入第64日，當局繼續搜尋鄉鎮Eugowra兩名失蹤者。
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