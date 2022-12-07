SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （12月7日）Play13:09SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.03MB)Published 7 December 2022 at 11:01amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 7 December 2022 at 11:01amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要美澳進行高層安全會議，聯邦政府希望鎖定核能潛艇嘅設計。北京指澳洲議員訪問台灣是向分裂勢力發出錯誤信號。半島電視台已就記者阿克萊進行報導時被槍殺案，正式要求國際刑事法院調查。更多內容【聖誕節好難過？】澳洲四大銀行宣布加息澳洲儲備銀行如期加息25基點【想去玩？】ACCC 指國內航班機票聖誕節持續飆升史上最強望遠鏡落戶西澳 探索宇宙黎明境況分享Latest podcast episodes【聖誕節好難過？】澳洲四大銀行宣布加息澳洲儲備銀行如期加息25基點史上最強望遠鏡落戶西澳 探索宇宙黎明境況SBS 新聞簡報（12月6日）