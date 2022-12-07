SBS 中文新聞 （12月7日）

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Published 7 December 2022 at 11:01am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 7 December 2022 at 11:01am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 美澳進行高層安全會議，聯邦政府希望鎖定核能潛艇嘅設計。
  • 北京指澳洲議員訪問台灣是向分裂勢力發出錯誤信號。
  • 半島電視台已就記者阿克萊進行報導時被槍殺案，正式要求國際刑事法院調查。
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