Coffs Harbour 租金飆升 澳洲無家可歸危機擴大

Coffs Harbour 位於新州 Port Macquarie 及 Byron Bay 之間。目前那裡的住房供應情況緊張，很多當地人已經找不到居所租住。





究其原因，自新冠大流行開始以來，有不少澳洲人捨棄了大城市，搬到鄉郊偏遠地方居住，主要貪那兒的樓價或租金比較便宜，另外不少公司為了挽留人才，所以容許員工在家工作。



Coffs Harbour 風光旖旎的 Emerald Beach。 Credit: Tim Davies/ Unsplash 這些均驅使鄉郊地區的租金市場變得越來越緊張，租金飆升。





據地產公司 Nolan Partners 的 Scott Nolan 表示，出租物業市場跟其他市場沒有兩樣 — 它們均屬於一個金字塔式市場，即是說，最平便宜的出租物業吸引大批顧客，至於高檔物業則會較少人問津。那麼，究竟中介或業主會選擇哪些租客出租其物業呢？





Scott Nolan 表示，一般來說，如果租客有最強的推薦及他們最能夠負擔租金的話，便有較大的機會獲得青睞。





關注住房組織 Housing Matters Action Group 的發言人 Emma Belcher 形容目前的住房危機,已經演變成為無家可歸危機。很多人要住在露營車、住在自己的汽車、在帳幕及在雜物房。





根據統計數字，Coffs Harbour 的租金中位數，於過去 3 年共升了 3 成，較新州全州的平均升幅，升超過 1 倍。





Coffs Habour 目前每周平均租金是 520 元。





一些人雖然有穩定的工作，可是仍然未能租到一個穩定的居所，這些人可以用 working homeless 來形容。





在 Coffs Harbour，目前有超過 730 人正輪候 social housing，即是一些獲得政府或社區資助的出租物業。





似乎政府要在想法化解這場無家可歸的危機，否則一發不可收拾。

