克羅地亞元旦日正式加入歐元區及成為神根公約國

克羅地亞於1991年宣布從南斯拉夫獨立，隨後數年的衝突造成約2萬人死亡。至2013年7月正式加入歐盟，今年1月1日成為歐元區第20個成員國，告別貨幣庫納，原有貨幣庫納現有14日過渡期，中央銀行定出1歐元兌約7.53庫納的匯率。歐洲中央銀行行長拉嘉德(Christine Lagarde)在比利時布魯塞爾簽署儀式中表示，此刻非常值得慶祝，顯示歐元具有持久吸引力。





有專家表示，克羅地亞過往作為歐盟最弱經濟體系之一，受通貨膨脹、能源危機和俄羅斯入侵烏克蘭帶來地緣政治影響下，在加入歐元區後能為390萬國民能帶來好處。





此外，克羅地亞亦在元旦日加入神根區，成為第27個成員國，將取消與其他神根國家的陸路及海上邊境檢查站，以後4億多人可以自由旅遊，不受國內邊境管制。不過，機場邊境管制要到3月底才取消，以配合國際航空運輸協會的安排。當地旅遊業界支持加入神根區，認為可以振興旅遊業和經濟。



克羅地亞總理普連科維奇會見歐盟委員會主席馮德萊恩和斯洛文尼亞總統穆薩爾 Source: AAP / Luka Stanzl/PIXSELL/PA/Alamy 對於克羅地亞人民來說，這是從 1990 年代從一個飽受戰火蹂躪的國家到完全融入歐盟的成員國的一個漫長旅程的終點。





來自薩格勒布的市民巴比克(Marijan Babic )認為，這是一個新時代。





巴比克說：「我清楚事情不會在一夜之間變好，但我相信未來會越來越好。我亦相信將會振興旅遊業，歐洲其他地區的旅客將會來到這裡遊覽。」





1985年6月14日，當時五國包括德國、法國、荷蘭、比利時和盧森堡五國在盧森堡邊境小鎮神根簽定了又稱《神根協定》），旨在取消各成員國之間邊境限制，自由通行，非公約國獲任何一成員國簽證，可在所有神根公約成員國內自由通行，無限期居住。





挪威、瑞士、冰島和列支敦士登雖然不是歐盟成員國，但被允許加入神根協定。目前共有 27 個國家加入了該神根協定。 神根區擁有超過 4.2 億人口，是世界上最大的自由流動區。





馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 是歐盟委員會主席。 她訪問了克羅地亞邊境城鎮布雷根。





馮德萊恩表示: 「下一代克羅地亞人將在神根協定下成長。公眾將能夠自由旅遊，商業不受貨幣障礙。邊界自由為跨境工作或擁有家庭的大家帶來實實在在的成果。」





克羅地亞總理普倫科維奇（Andrej Plenkovic）表示這是歷史性的時刻，有幸見證和參與，為實現國家戰略目標作出了偉大的貢獻。



