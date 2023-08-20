【文化360】《中國古代男子的化妝》 (四)

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陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代時喜歡化妝的男子。 Credit: Image by PatrickQuinn from Pixabay

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陳玉清今集的【文化360】節目，會繼續講下中國古代時喜歡化妝的男子。著名的「韓熙載夜宴圖」名畫就細緻地描繪了夜宴賓客的歷史情景，更可見當時男子愛美甲，又會塗指甲油。古代美男子更會分早晚的美容護膚品。詳情請一齊收聽【文化360】。

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