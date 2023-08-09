【愛肝護肝】教授解釋︰捱夜亂食補健品有幾傷肝？Play10:40林奇恩教授會繼續為大家講解如何預防肝炎，打預防針時應留意的事，以及一些保護肝臟健康的貼士。下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.76MB) 上月的「世界肝炎日」，蔡苡雯就請來雪梨科技大學及西雪梨大學的林奇恩教授，講解了肝臟功能﹑肝炎種類及症狀等等。今集的【健康快樂人】，林奇恩教授會繼續為大家講解如何預防肝炎，打預防針時應留意的事，以及一些保護肝臟健康的貼士。詳情請收聽今集的【健康快樂人】。更多內容【世界肝炎日】眼白面黃肝轉差訊號 此類指甲特徵應注意！青年染乙型流感死亡個案增 專家: 南半球流感疫苗更有效【退智症】大腦生理疾病引起 亞裔加勒比裔較常見【健康快樂人】如何知道自己有否患有長新冠？【健康快樂人】以中醫觀點治理牙痛瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes中醫點醫風濕骨痛？澳洲大學性暴力令人側目 政府成立新工作小組應對SBS 中文新聞 （8月10日）【租盤樓市危機】商會：責任在政府別視移民為「代罪羔羊」