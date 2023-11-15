【全澳人口5.5%患糖尿病】糖尿病者一定要打胰島素嗎？

每年的 11 月 14 日是世界糖尿病日，由世界衛生組織和國際糖尿病聯盟自 1991 年起設立，旨在喚起全球對糖尿病危害的關注。而在澳洲，統計數字顯示 150 萬人，佔總人口 5.5%，是糖尿病患者。



糖尿病定義

糖尿病是一種慢性代謝異常疾病，由於體內缺乏或功能不全的胰島素，導致對糖類的利用能力減低，甚至完全無法利用，從而造成血糖升高。





在正常情況下，我們攝入的碳水化合物會被分解為血糖，這種糖釋放到血液中，引起血糖上升，進而刺激胰臟分泌胰島素，促進血液中的葡萄糖進入細胞，提供細胞所需的能量。





然而，由於糖尿病患者胰島素分泌不足或身體無法有效利用，因此血糖升高。當血糖超過腎臟的負擔時，糖分就會經由尿液排出，這就是為什麼稱之為糖尿病的原因。





糖尿病也是一種遺傳性疾病，如果父母都患有糖尿病，下一代患糖尿病的機會將增加 75%。



糖尿病類型

糖尿病按其成因及病徵主要分為三類：一型糖尿病、二型糖尿病，以及妊娠糖尿病。





第一型糖尿病（Type 1 diabetes）： 是因自體免疫或病毒等問題造成先天性胰島素缺乏所引起的糖尿病。第一型糖尿病的患者因先天缺乏胰島素，必須透過注射胰島素來維持身體的糖分代謝，避免酮酸中毒。





第一型糖尿病最常見於幼兒，主要發病於剛出生至10歲左右，但也有可能在成年才發病。





第二型糖尿病（Type 2 diabetes）： 成人階段才因遺傳、不當生活習慣等因素而誘發的糖尿病。





這是最常見的糖尿病型態，通常是由於某些身體狀況，如肥胖或其他疾病，導致胰島素無法發揮作用，使得身體處於高血糖狀態。如果身體缺少肌肉或脂肪過多，都會導致嚴重的胰島素阻抗問題，因此第二型糖尿病最需要注意的是「體重控制」。





第二型糖尿病可以發生在任何年齡，高峰發病年齡集中在 40-60 歲之間。





妊娠糖尿病（Gestational diabetes mellitus；GDM）： 指懷孕前沒有糖尿病病史，但在懷孕時卻出現高血糖的現象。





妊娠糖尿病是指孕婦在懷孕前沒有糖尿病病史，但在懷孕過程中首次被診斷出現高血糖現象。懷孕期間出現高血糖的情況可能是由於內分泌失調引起。妊娠糖尿病的後遺症可能增加患上第二型糖尿病的機率。



糖尿病成因：

肥胖（BMI ≥ 23kg/m²）

缺乏體能運動

年老

高血壓

血脂異常

吸煙

曾有妊娠糖尿病

患有內分泌和胰臟相關疾病

服用類固醇藥物

糖尿病症狀

經常口渴

小便頻密

食慾增加

體重下降

容易疲倦

皮膚瘙癢

視力模糊

傷口癒合速度減緩

足部有刺痛感

糖尿病併發症

急性併發症：血糖過高或過低，嚴重者可能導致昏迷。





慢性併發症：心血管疾病，如心臟病、中風。微血管和神經系統疾病，如腎衰竭、視網膜病變、白內障及青光眼。足部周邊血管及神經系統病變，導致腳部感染、潰瘍、壞疽，可能需要截肢。



是否一定需要注射胰島素？

林教授指，糖尿病者並非一定需要注射胰島素。他的糖尿病病人中，只有5-10%病人需要注射胰島素。





現今生物科技先進，糖尿病的治療並不困難，治療分為口服降血糖藥和針劑注射兩種。對於口服降血糖藥，醫生會根據病人的身體狀況、對藥物的反應以及血糖控制情況，決定如何使用藥物。針劑藥物包括胰島素和新一代降血糖藥品。





至於是否使用胰島素取決於病人的實際情況。對於第一型糖尿病患者，由於無法自行製造胰島素，因此是必須的。對於第二型糖尿病患者來說，雖然不一定需要使用，但在不同的病人和病情下，胰島素可以擔任治療中的先發、中繼和救援角色，與不同的藥物和生活習慣結合進行治療。





林教授提醒，改變飲食習慣，控制體重，非常重要。



