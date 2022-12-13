澳洲發現「極圓美」雞蛋

澳洲人對雞蛋的需求十分大，而雞蛋是多數人日常生活中不可或缺的食材。有人天天也需要吃，但亦有人害怕膽固醇過高，對雞蛋「敬而遠之」。





其實食材的外觀形狀産生變化並非奇事，例如在街市或超市也會發現「形狀奇特」的蔬果，好像紅椒、青椒、檸檬、蘋果、西柚...... 等。最近在澳洲，有人偶然發現「形狀完美」的食材——今集的主角：雞蛋。





根據傳媒報導，澳洲七號台前新聞主播、現任3AW廣播電台播報員積棋蓮.費爾蓋特（Jacqueline Felgate）近日在Instagram轉貼的影片中，發放出一幅雞蛋的照片。





據稱，上載雞蛋照片的女士在墨爾本漁人灣（ Fishermans Bend ）的Woolworths超市購入一盒本地的雞蛋，打開竟發現其中一顆雞蛋竟呈現超級完美的「圓形」！



完美圓形的雞蛋，顛覆了她對雞蛋普遍是橢圓形的認知。於是她和普遍現代人一樣，立即在Google搜尋相關資料。竟然發現原來由母雞生下這種罕見形狀雞蛋的機率，僅有10億份之1！





上次被發現的圓形雞蛋，轉手價還高達1,400美元（約2,096澳元）！這真的很稀奇。連這位澳洲七號台前新聞主播Jacqueline收到粉絲轉載訊息，也驚呼這是「Egg-cellent」的發現！





消息曝光後，雞蛋的模樣在網路上引起討論，許多網友紛紛留言：「小朋友們最好不要把它吃掉」、「有人會花二千澳元買下這雞蛋？我想知道她怎麼處理」、「甚麼？！我幾週前才剛吃掉圓雞蛋！」、「好震驚」......





該影片發布後至今已有超過22萬人觀看該影片，網民們都對這隻稀奇圓形蛋十分感興趣，有網民直呼「蛋興奮（eggcited）」，表示準備去超市尋蛋！





不過，一般連殼的新鮮雞蛋在常溫下只能保存1個月左右；而將蛋打入容器並放入零下18攝氏度的冷凍雪櫃内儲存的話，則可保存1年或以上的時間。





