【真唔真？】專家預計未來一兩個月儲銀將維持利率不變

儲備銀行行長洛菲利(Phillip Lowe) 發表聲明，指今次暫停加息，是希望讓董事局有更多時間評估早前加息所帶來的影響。





他亦表示，貨幣政策在運作上有「滯後」的情況出現，而他們認為，早前大幅加息造成的影響到現時尚未全部顯現。



經濟學家湯普森 (Anneke Thompson) 表示，儲銀董事局的決定將對有貸款的人士和商企產生不同程度的影響。





湯普森說：『對於有房貸的人士，他們將會鬆一口氣，但現時，仍然有許多家庭還未有真正感受到前 10 次加息的全部影響，因為有些人仍然在享受固定利率的保障，但在今年較後的時間裡，他們便要面對新的利率。而對於商企而言，他們亦已經知道今年下半年會比去年困難得多。但我認為大家都知道，未來澳洲的經濟亦會比較困難。』



湯普森又表示，估計儲銀將會維持現時利率不變「至少一兩個月」。





她說：『我認為必須在數據中出現一些非常令人驚訝的情況，例如是通脹數據（暴升）才能讓他們在 5 月再次採取行動。我認為他們現在想要看到的是暫停加息後的情況會是如何。因此他們將等待 4 月和 5 月份其他的數據，然後再看看經濟是否仍在放緩。如果他們看到預計中的失業率逐漸上升以及通貨膨脹繼續下降的話，我認為他們會對未來經濟的走向感到十分滿意。但是，如果 5 月和 6 月的通脹維持在現在的水平而不會繼續下降， 他們可能會再次提高現金利率，因為他們都不希望通脹維持在現在的水平。』





金融部長加拉格爾 (Katy Gallagher) 表示，歡迎儲銀今次的決定，同時，她亦指出雖然目前通脹可能已經見頂，但卻仍高於儲銀目標的2% 至 3% 水平，所以，降低通脹將會是 5 月財案中一個關鍵要處理的優先事項。





但反對黨財政事務發言人泰勒則表示，儲銀的決定對解決生活開支飆升和房貸人士面對的痛苦作用不大，尤其是對於在今年內有 800,000 個家庭的固定房貸利率將會結束，逼使他們要轉向浮動利率時，他們的還款額將會顯著增加。





政府目前正在檢討儲銀的作用和目標，而有關的其檢討結果已於上週五（3 月 31 日）提交給財長查默斯（Jim Chalmers）。同時，儲備銀行行長洛菲利的任期也將於 9 月結束，究竟他是否可以繼續擔任行長一職，相信大家很快便會知曉。而他亦會於今天（4 月 5 日）在全國新聞俱樂部發表講話。相信也會提及今次將息率維持不變的決定。







