柏金遜症對華人有何特殊影響？專家邀請你幫手解迷

柏金遜症影響超過 100,000 名澳洲人，是全國第二大最常見的神經系統疾病，每年造成的經濟損失更超過 7億澳元，但目前科學界對這個疾病的病因、仍然所知甚少。





「布里斯本QIMR Berghofer 醫學研究所」的帕金遜症及遺傳基因研究組，現正呼籲更多澳洲華人參與研究，希望在華帕金遜症患者的幫助下，讓醫學家能更了解不同族人群在疾病表現、管理進展及治療反應方面等差異。





研究組的首席研究員倫特里亞醫生(Dr. Miguel Renteria)向SBS中文廣東話節目表示，其實目前醫學界的文獻中，已有不少關於不同種族的帕金遜症患者病理差異的記錄。





「帕金遜症具有三個臨床特徵，僵硬、緩慢及運動性震顫。」





一些文獻記錄中，華人或有中國血統的患者，動作僵硬或緩慢等問題似乎更為普遍，及更難以預防或管控。 倫特里亞醫生(Dr. Miguel Renteria)





「但在歐洲人群中，肌肉顫抖則是一個更主要的問題。 這可能與大腦中的神經變異過程不一樣有關。」





「另一項差異則是來自基因所受的影響，某些人種—例如猶太血統的人士，他們在最後 2 組基因中會更常見名為 Synuclein alpha 基因變異體。」





「這些變異體在一般的亞洲人—尤其是在東亞和東南亞人口較少見。但在拉丁美洲人當中，則會在相同基因出現其他變體。」





我們想在目前仍沒有足夠證據的情況下，進一步證明這些基因差異的作用。 倫特里亞醫生(Dr. Miguel Renteria)





有別於以往有關柏金遜症患者的研究參與者佔95%為歐洲血統人士，他們今次研究希望廣邀不同種族的人士參與，以突破目前研究的瓶頸。





「不論是美國、加拿大、澳洲、歐洲的研究，全球 95% 的遺傳及柏金遜症研究、參與均為歐洲血統。而全球 85% 的帕金遜症研究，都沒針對患者父母病史記錄。」





「但現在有越來越多的證據表明，不同國家的患者之間，患者症狀、發病表現，發病年齡，會出甚麼併發症、在技術上都存在種族差異。」





「了解這些差異是我們團隊試圖回答的其中一些問題。」









倫特里亞的研究、屬於由美國福克斯基金會（Michael J. Fox Foundation)發起的「全球帕金遜遺傳學計劃國際研究工作」的一部分。





「整個項目匯集了來自世界各地的科學家和臨床醫生以及患者。





「我們的目標是到項目結束時，有 166,000 名能為研究提供有用數據。而在澳洲，我們 APGS團隊的研究目標則是 10,000人。」





因此，這或許是全球首項同類研究，至少肯定是全球最大的一次。 倫特里亞醫生(Dr. Miguel Renteria)





他們團隊亦希望能有更多華人積極參與有關研究，讓他們可以作出真正的突破





「我們的研究目標是在澳洲招募 10,000 名帕金遜症人及對照研究參與者參加。」





「到目前為止，我們已經招募超過 7000 人。我們希望至少 20% 的參與者來自非歐洲血統。因此，我們仍然希望招募 500 到 1000 名華人參與今次研究。」



