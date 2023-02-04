【現實版冰與火之歌?】兩極天氣周末再襲澳洲

氣象局指，一股冷鋒席捲澳洲東南部部分地區，為該區帶來陣雨、冰雹和雷電。 維州和新州的部分高山地區由昨日起、甚至已經有落雪的現象。





氣象局高級氣象學家納拉莫爾（Dean Narramore）向 7號台解釋構成冷峰的原因。





東南部的冷空氣幾乎全部由南極洲飄至。 氣象局高級氣象學家納拉莫爾





「而維州、新州部份內陸地區，以及塔州部分地區的氣溫，比同時期平均氣溫低約攝氏15 度。」





但另一方面，昆州及新州部分地區今個周未則要面對「酷熱天氣」，布里斯本今個周末的最高氣溫預計可高達 30至35度；雪梨市區周本仍有攝氏27 至 29 度的高氣溫，估計雪梨西區最高氣溫高達攝氏30 度。





「由於目前吹的西至西北風、將較熱的內陸空氣吹入新州和昆州的沿海地區，因此，昆州部分地區氣溫可高達30多度，從凱恩斯一直到新州東北部都會面臨熱浪天氣。」



準確而言，今個周未受到熱浪侵襲的城市，包括黃金海岸、布里斯本和陽光海岸地區—甚至雪梨的部份地區。 氣象局高級氣象學家納拉莫爾

納拉莫爾說，氣象局亦都預計隨住昆州天氣轉涼，預計當地的熱浪將在星期日開始緩解，新州東北部的熱浪同樣亦將在今個周末開始緩解，到下周初氣溫將降至接近季節平均值。





相反，維州及塔州的陣雨和陣風，預計在今日（周六）仍然會持續，而在明日（周日）迅速緩解。





「到下星期初侵襲澳洲東南部的寒流亦將有機會緩解，氣溫將恢復到夏季平均水平。」





納拉莫爾同時亦預測今年夏季的大部分時間，澳洲的極端天氣威脅仍然會持續。





離夏季正式完結還有數星期，估計澳洲人仍然有機會在未來幾個星期入面，在各地見到更多暴風雨天氣甚至熱浪的出現。 氣象局高級氣象學家納拉莫爾