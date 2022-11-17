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我們不是人是機器 卡塔爾外勞情況再惹關注

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Migrant laborers who built Qatar's World Cup stadiums often worked long hours under harsh conditions and were subjected to discrimination, wage theft and other abuses as their employers evaded accountability, a rights group said in a repor

卡塔爾一名外勞在粉刷多哈地標 — 貝殼雕塑。外勞經常投訴他們工作條件很差。 Source: AAP / Nariman El-Mofty/AP

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Published 17 November 2022 at 12:33pm, updated 3 hours ago at 12:35pm
By Ben Lewis
Presented by Aaron Wan
Source: SBS

萬眾期待的世界盃，即將於本周日開鑼，為本屆世界盃打開戰幔的，是 A 組賽事，由主辦國卡塔爾迎戰號稱「三色軍團」的厄瓜多爾。

Published 17 November 2022 at 12:33pm, updated 3 hours ago at 12:35pm
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塔爾是首個主辦世界盃的伊斯蘭國家，不久前，他們一位世界盃大使就同性戀作出評論，指他擔心小朋友看到同性戀會學壞，更進一步指同性戀者有心理問題。

此言論又再次激發起國際的批評，認為當初把主辦權給予卡塔爾是一個錯誤。
Final preparations are being made for the soccer World Cup which starts on Nov. 20 when Qatar faces Ecuador.
卡塔爾 8 個世界盃比賽場地的其中一個，叫做 Lusail Stadium。 Source: AAP / Keita Iijima/AP
除此之外，卡塔爾作為一個波斯灣阿拉伯國家，他們施行適用於外勞的卡法拉 (Kafala - 阿拉伯語的意思為「sponsor - 贊助人、保證人」) 制度，但該制度對僱主有極高的保障，反之，外勞則處處受到掣肘。

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《衛報》做了一項調查，發現卡塔爾自 2010 年贏得主辦權以來，已有 6,500 名外勞喪生。例如，有不少外勞投訴，他們在烈日當空下工作 14 小時司空見慣。

於是，備受國際關注的卡塔爾政府把有關的部份法例修改，例如，現在不用僱主首肯，外勞也可轉工，而日後若要離開卡塔爾，不必先拿到僱主的同意。這個做法可謂開創了「卡法拉」的先河。

另外，政府也制定了在烈日下工作的時間限制。

因此，當政府仍聽到外勞不斷投訴時便按捺不住大發雷霆，直指這些批評都是誤導。但有外勞指，僱主有其報復的方法，其中包括在他們離開時剋扣工資。

詳情請聽溫楚良這節時事報道。
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