【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root Plants

【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root PlantsPlay12:16今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家認識什麼是裸根植物。 Credit: WikiHow / Creative Commons下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.23MB) 什麼是「裸根植物」Bare Root Plants？其實我們在冬天都可以為花園作準備，今集蔡浩權老師介紹大家買「裸根植物」，裸根苗不但便宜，而春天就開始長葉發芽。想知點種？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【臭草同啤牌有咩關係？】教您自家種臭草 煲綠豆沙最正【世上最貴香料】冬天最啱種藏紅花 Saffron 又稱番紅花【自製加工有機肥】咖啡茶葉渣﹑洗米水﹑連啤酒都用得！【萬能扦插法】西芹﹑青江菜﹑白菜﹑通菜都可以「買一送一」?【六年樹芒】芒果控食完粒核唔好抌 教您自家種芒果樹瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes墨爾本Realto Agrow冬季燈光節SBS 中文新聞 （7月22日）【好消息！】職業教練傳授秘笈 助新移民增獲聘機會SBS 新聞簡報（7月21日）