【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root Plants

裸根植物

今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家認識什麼是裸根植物。 Credit: WikiHow / Creative Commons

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什麼是「裸根植物」Bare Root Plants？其實我們在冬天都可以為花園作準備，今集蔡浩權老師介紹大家買「裸根植物」，裸根苗不但便宜，而春天就開始長葉發芽。想知點種？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。

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