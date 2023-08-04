【聽眾問題】點樣成功種植番荔枝「釋迦果」？Play12:39今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種番荔枝，又稱釋迦果。 Source: AAP / CUSTARD APPLES AUSTRALIA/PR IMAGE下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.58MB) 大家有見過番荔枝，又名釋迦果的水果嗎？目前全球產量最多釋迦果的地方是台灣。但澳洲部份地區都可以種植，想知點種？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【冬天可以種咩菜？】打邊爐必備靚菜都種得【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root Plants【觸碰即生不如死】植物界毒蠍金皮樹Gympie-Gympie 又名「自殺樹」【臭草同啤牌有咩關係？】教您自家種臭草 煲綠豆沙最正【世上最貴香料】冬天最啱種藏紅花 Saffron 又稱番紅花【自製加工有機肥】咖啡茶葉渣﹑洗米水﹑連啤酒都用得！瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes中國人春秋戰國時已發現澳洲？【原住民之聲】一文看清公投意義及須知SBS 新聞簡報（8月4日）SBS 中文新聞 （8月4日）