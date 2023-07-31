【冬天可以種咩菜？】打邊爐必備靚菜都種得

【萬能扦插法】西芹﹑青江菜﹑白菜﹑通菜都可以「買一送一」?

【自製加工有機肥】咖啡茶葉渣﹑洗米水﹑連啤酒都用得！

【世上最貴香料】冬天最啱種藏紅花 Saffron 又稱番紅花

【臭草同啤牌有咩關係？】教您自家種臭草 煲綠豆沙最正

【觸碰即生不如死】植物界毒蠍金皮樹Gympie-Gympie 又名「自殺樹」

【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root Plants

SBS 中文堅守

，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過

收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過

收聽直播及節目重溫。