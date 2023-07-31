【冬天可以種咩菜？】打邊爐必備靚菜都種得

裸根植物

今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種冬天可以種的菜。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE

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冬天天氣如此冷，在家可以種咩菜？原來有好多選擇，冬天種菜的好處是蟲害比較少。原來唔少打邊爐必備的靚菜都種得！想知有什麼菜可種？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。

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