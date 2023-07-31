【冬天可以種咩菜？】打邊爐必備靚菜都種得

【冬天可以種咩菜？】打邊爐必備靚菜都種得Play11:38今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種冬天可以種的菜。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.65MB) 冬天天氣如此冷，在家可以種咩菜？原來有好多選擇，冬天種菜的好處是蟲害比較少。原來唔少打邊爐必備的靚菜都種得！想知有什麼菜可種？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root Plants【觸碰即生不如死】植物界毒蠍金皮樹Gympie-Gympie 又名「自殺樹」【臭草同啤牌有咩關係？】教您自家種臭草 煲綠豆沙最正【世上最貴香料】冬天最啱種藏紅花 Saffron 又稱番紅花【自製加工有機肥】咖啡茶葉渣﹑洗米水﹑連啤酒都用得！【萬能扦插法】西芹﹑青江菜﹑白菜﹑通菜都可以「買一送一」?瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes哪些澳洲政客擁有最多的物業？SBS中文新聞 （7月31日)究竟誰要對「自動債務索償系統」造成的後果負責？【文化360】《中國古代男子的化妝》 (一)