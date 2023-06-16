【增加回頭率？】教您自製薰衣草乾花及香包

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今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家自製薰衣草乾花及香包。 Source: Pixabay

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今集園藝專家蔡浩權教大家如何自製薰衣草乾花，以及小香包，實行「去到邊香到邊」。詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。

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