【增加回頭率？】教您自製薰衣草乾花及香包

【增加回頭率？】教您自製薰衣草乾花及香包Play11:17今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家自製薰衣草乾花及香包。 Source: Pixabay下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.34MB) 今集園藝專家蔡浩權教大家如何自製薰衣草乾花，以及小香包，實行「去到邊香到邊」。詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【自製加工有機肥】咖啡茶葉渣﹑洗米水﹑連啤酒都用得！【萬能扦插法】西芹﹑青江菜﹑白菜﹑通菜都可以「買一送一」?【六年樹芒】芒果控食完粒核唔好抌 教您自家種芒果樹【難度4粒星】教您自家種山藥又名「淮山」竟然用到 PVC 膠喉？【召喚芫茜控！】教您自家種高纖低卡消炎芫茜 Coriander瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【引頸以待】廣州端午龍舟競渡盛況空前越有錢越唔好超速：芬蘭富商被罰款 20 萬澳元SBS 新聞簡報（6月16日）【Hello 你好嘛！】籍藝術展向「離散港人」問安