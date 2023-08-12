【智慧晚間植物】曇花﹑金針花﹑火龍果都是「夜貓」一族？

裸根植物

大家知道還有什麼植物是晚上開花的嗎？ Credit: WIKIPEDIA

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「曇花一現」大家聽得多，曇花只會在晚上開花，故有「曇花一現」的説法。日頭開花的植物亦見得多，大家又知道還有什麼植物是晚上開花的嗎？原來「火龍果」都是晚間開花的。詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。

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