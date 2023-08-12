【智慧晚間植物】曇花﹑金針花﹑火龍果都是「夜貓」一族？Play11:32大家知道還有什麼植物是晚上開花的嗎？ Credit: WIKIPEDIA下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.56MB) 「曇花一現」大家聽得多，曇花只會在晚上開花，故有「曇花一現」的説法。日頭開花的植物亦見得多，大家又知道還有什麼植物是晚上開花的嗎？原來「火龍果」都是晚間開花的。詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。更多內容【冬天可以種咩菜？】打邊爐必備靚菜都種得【為花園迎春天】教您用抵種「裸根植物」Bare Root Plants【觸碰即生不如死】植物界毒蠍金皮樹Gympie-Gympie 又名「自殺樹」【臭草同啤牌有咩關係？】教您自家種臭草 煲綠豆沙最正【世上最貴香料】冬天最啱種藏紅花 Saffron 又稱番紅花【自製加工有機肥】咖啡茶葉渣﹑洗米水﹑連啤酒都用得！瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【希金斯案】坎培拉首席檢察官辭職SBS 中文新聞 （8月12日）你是否贊成綠黨提出凍結租金兩年這個措施呢？SBS 新聞簡報（8月11日）