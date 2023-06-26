政府增加托兒津貼 父母卻未知是好事壞事?

在聯邦政府的托兒福利即將生效，預計超過一百萬個家庭將從7月1日起，受惠於托兒補貼增加計劃，但家長先要面對托兒服務費用增加。





住墨爾本的媽媽羅拉（Laura）的四歲孩子的托兒費用在今年已經增加。





但是，當她收到托兒費用再一次增加的通知時，她感到震驚。





她形容就像是永無止境的故事，感覺好像贏不了，而且她也沒有加薪，她質疑什麼時候才會停下來呢？





羅拉說她現在比兩年前每天多支付30元的費用。





而在這個時機加價是一個很差的時間。





羅拉表示，在七月份，就是政府補貼計劃開始的時候。她們當時真的很興奮，因為她以為這是好事，她們將節省很多錢，不會那麼辛苦。





而羅拉並是孤單一人面對這樣的情況。





在全國各地，多名家長們在社交媒體上表示，他們收到了孩子的托兒費用上漲的通知。





有些人指，托兒所向他們表示，費用上漲反映較高的工資，租金和食物成本。





來自雪梨的Callie凱莉向女性網站MamaMia網站表示，雪梨的修德倫(Sutherland Shire)托兒所費用令人難以負擔。她目前在扣除津貼後，每周支付440元的4天托兒所費用。她指她們的收入並不高，有龐大的按揭貸款，而且在該地區找到托兒所幾乎是不可能的。





凱莉又指，其孩子在一家托兒所只可留兩天，雖然該中心從她懷孕開始，就在中心的等候名單，她必須在她四個月產假期間，忙著打電話給各個中心，努力找到其他兩天的位置，這樣她才能按計劃返回工作。





亦有其他母親看到凱莉的情況，留言表示自己亦剛收到一封郵件，指托兒所費用將再次上漲。不知道增加津貼後，情況會改善，或是否會支付更多費用。該母親認為，教育工作者值得每一分錢，但現時加價不是一個好的時間點。



政府表示他們正在密切關注價格上漲問題。





總理一直在宣傳政府的較便宜托兒所政策。





艾巴尼斯表示，政府將繼續監測這些問題，而政府非常有信心這將會帶來巨大的改變。但他指，當然隨著時間的推移，托兒所費用已經增加，政府對此已有意識。





但對於許多家庭來說，對生活成本危機的援助應越快越好。





聯邦政府承諾將採取措施緩解壓力。在7月1日新的財政年度，除托兒服務津貼，其他政策包括長者護理工作者有15%加薪，以及育兒假（Parental Leave）的變化。





老年護理加薪將令25萬名工人受惠，領取裁定待遇薪酬(award wage) 的護士每年可多賺1萬元，而個人護理員每年可多賺7000元。





將有500萬家庭有資格獲得多達500元的電費減免，而100萬家小企業將能夠獲得最高650元的資助。





聯邦財長查默斯(Jim Chalmers)表示，許多澳洲人過很困難，有關措施希望可提供幫助。





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