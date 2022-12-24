免費聖誕社區節目逐個捉

SBS廣東話節目其他收聽方法 免費聖誕社區節目逐個捉Play23:22SBS廣東話節目其他收聽方法 Credit: Public Domain下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.39MB)Published 24 December 2022 at 12:36pmSource: SBS 雪梨、阿德雷德及珀斯在今個聖誕節會有何社區活動？Kaiyi在【娛樂電影周刊】環節為您逐一介紹，胡仔亦會介紹由湯漢斯主演的電影 《隱閉中年》（A Man Called Otto）。Published 24 December 2022 at 12:36pmSource: SBSREAD MORE墨爾本今年聖誕再化身仙境澳洲最大音樂盛典將在雪梨舉行瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【聖誕交通】一個「前所未見原因」致今年假期更塞車SBS 中文新聞 （12月24日）「種菜基本功」第十五輯：如何種秋葵?SBS 新聞簡報（12月23日）