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【冥想播客】夏威夷心法Ho'oponopono：助你療愈生命中的不如意

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Pile of stones near water

Ho'oponopono 是一種古老的夏威夷習俗。 Credit: Pexels

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Published 7 November 2022 at 9:27pm, updated an hour ago at 9:41pm
By Natalie Yeu
Presented by Natalie Yeu
Source: SBS

荷歐波諾波諾(Ho'oponopono)是一種基於和解和寬恕的夏威夷傳統療法，過程中透過接受、寬恕、愛、和解去釋除家人關係中的誤會-障礙物「pohaku」。在這個簡短的正念練習中，你將進入一個與家人修復關係之旅。

Published 7 November 2022 at 9:27pm, updated an hour ago at 9:41pm
By Natalie Yeu
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Source: SBS
夏威夷語 ho'oponopono 意思是修補錯誤，過程可以糾正與他人的關係、與自我的關係。

這種古老的夏威夷習俗涉及一個和解和寬恕的過程，使你與祖先、地球和你自己的關係變得和諧和回復正軌。
Practitioners of Ho'oponopono sitting in a circle
Ho'oponopono is an ancient practice from Hawaii Credit: Kumu Pa'a Kawika Foster
在這個正念練習中，你將了解 ho'oponopono 的療愈心理治療方法，包括夏威夷語「aloha」的真正含義。「aloha」這個詞不僅僅是一個問候，它的字面意思是「生命的氣息」，指的是在沒有偏見或歧視下無條件的愛。

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這節冥想是由 Mana O Kahiko 的卡維卡福斯特老師( Kumu Pa'a Kawika Foster)。為了成為一名老師( kumu)，福斯特在夏威夷摩洛凱島生活並學習了一段很長時間。現在，他在澳洲的家中保存並分享了他祖先的冥想療法。
Hawaiian Ho'oponopono teacher, Kumu Pa'a Kawika Foster
此節冥想由卡維卡福斯特老師( Kumu Pa'a Kawika Foster)設計。 Credit: Kumu Pa'a Kawika Foster
冥想可以帶來以下好處:
  • 釋放壓力、緩解焦慮
  • 專注於當下
  • 減少負面情緒
  • 提升想像力、專注力和創意
  • 改善睡眠質素
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【冥想播客】生活按下「暫停鍵」感受當下：和SBS一起冥想

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