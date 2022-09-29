【冥想播客】夏威夷心法Ho'oponopono：助你療愈生命中的不如意

夏威夷語 ho'oponopono 意思是修補錯誤，過程可以糾正與他人的關係、與自我的關係。





這種古老的夏威夷習俗涉及一個和解和寬恕的過程，使你與祖先、地球和你自己的關係變得和諧和回復正軌。



Ho'oponopono is an ancient practice from Hawaii Credit: Kumu Pa'a Kawika Foster 在這個正念練習中，你將了解 ho'oponopono 的療愈心理治療方法，包括夏威夷語「aloha」的真正含義。「aloha」這個詞不僅僅是一個問候，它的字面意思是「生命的氣息」，指的是在沒有偏見或歧視下無條件的愛。





Advertisement

這節冥想是由 Mana O Kahiko 的卡維卡福斯特老師( Kumu Pa'a Kawika Foster)。為了成為一名老師( kumu)，福斯特在夏威夷摩洛凱島生活並學習了一段很長時間。現在，他在澳洲的家中保存並分享了他祖先的冥想療法。



此節冥想由卡維卡福斯特老師( Kumu Pa'a Kawika Foster)設計。 Credit: Kumu Pa'a Kawika Foster 冥想可以帶來以下好處:



釋放壓力、緩解焦慮

專注於當下

減少負面情緒

提升想像力、專注力和創意

改善睡眠質素

本系列由六集組成。請透過你喜歡的播客程式（如 Apple Podcasts 、Google Podcasts 、 Podfollow 或 Spotify



），收聽SBS廣東話節目的全新【冥想播客】。



LISTEN TO 【冥想播客】生活按下「暫停鍵」感受當下：和SBS一起冥想 SBS Chinese 29/09/2022 01:11 Play



