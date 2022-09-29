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【冥想播客】瑜伽睡眠Yoga Nidra：深層放鬆的助眠冥想

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Woman sitting cross-legged, meditating

透過助眠冥想Yoga nidra 能讓大家達到深層放鬆。 Credit: Pexels: Marcus Aurelius

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Published 18 October 2022 at 7:32am
By Natalie Yeu
Presented by Natalie Yeu
Source: SBS

瑜伽睡眠(Yoga Nidra)是一種古老的冥想技巧，其起源可追溯到 5000 多年前的印度。是現時廣泛使用的瑜伽練習之一，可以讓身心做到「深度放鬆」。

Published 18 October 2022 at 7:32am
By Natalie Yeu
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Source: SBS
Yoga Nidra 一詞源於梵文。Yoga這個字來自梵文yuj，意思是「結合」，並連接身體、呼吸、思想和精神。Nidra 是梵文「睡眠」的意思。

瑜伽睡眠 (Yoga Nidra)起源於 5000 多年前的印度北部。我們將會透過這種古老冥想技巧體驗身心平靜的感覺。

瑜伽睡眠是一種讓人進入「深度放鬆」的冥想，主要透過語音引導，有意識地讓身心進入完全放鬆的狀態，達到真正的休息。
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Man with beard lying on blue yoga mat
瑜伽睡眠是一種適合躺在瑜伽墊上進行的冥想練習。 Credit: Kampus Production from Pexels
瑜伽睡眠的目的是讓自己內心回復平靜，進入「有意識睡眠」的狀態。並能減少焦慮和抑鬱。讓大家在忙碌的生活裡放慢腳步，達入「深層放鬆」，有助克服消極的思維模式。

這節冥想由來自墨爾本Yoga with Sagar的導師和薩加爾(Sagar)設計，和薩加爾擁有30 多年的瑜伽經驗。

建議你先找一個安靜和舒適的空間，平躺在瑜伽墊上，然後閉上眼睛進行。
yoga nidra
Yoga Nidra 是一種深度放鬆的冥想練習。 Source: Getty
冥想可以帶來以下好處:
  • 釋放壓力、緩解焦慮
  • 專注於當下
  • 減少負面情緒
  • 提升想像力、專注力和創意
  • 改善睡眠質素
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