【冥想播客】瑜伽睡眠Yoga Nidra：深層放鬆的助眠冥想

Yoga Nidra 一詞源於梵文。Yoga這個字來自梵文yuj，意思是「結合」，並連接身體、呼吸、思想和精神。Nidra 是梵文「睡眠」的意思。
瑜伽睡眠 (Yoga Nidra)起源於 5000 多年前的印度北部。我們將會透過這種古老冥想技巧體驗身心平靜的感覺。
瑜伽睡眠是一種讓人進入「深度放鬆」的冥想，主要透過語音引導，有意識地讓身心進入完全放鬆的狀態，達到真正的休息。
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瑜伽睡眠的目的是讓自己內心回復平靜，進入「有意識睡眠」的狀態。並能減少焦慮和抑鬱。讓大家在忙碌的生活裡放慢腳步，達入「深層放鬆」，有助克服消極的思維模式。
瑜伽睡眠是一種適合躺在瑜伽墊上進行的冥想練習。 Credit: Kampus Production from Pexels
這節冥想由來自墨爾本Yoga with Sagar的導師和薩加爾(Sagar)設計，和薩加爾擁有30 多年的瑜伽經驗。
建議你先找一個安靜和舒適的空間，平躺在瑜伽墊上，然後閉上眼睛進行。
冥想可以帶來以下好處:
Yoga Nidra 是一種深度放鬆的冥想練習。 Source: Getty
- 釋放壓力、緩解焦慮
- 專注於當下
- 減少負面情緒
- 提升想像力、專注力和創意
- 改善睡眠質素
本系列由六集組成。請透過你喜歡的播客程式（如
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【冥想播客】生活按下「暫停鍵」感受當下：和SBS一起冥想
SBS Chinese
29/09/202201:11
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