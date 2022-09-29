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【冥想播客】氣功冥想: 中國自古傳統養生術

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Woman sitting cross-legged in living room, preparing for meditation

練習氣功時需要坐直。 Credit: Pexels

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Published 31 October 2022 at 10:07pm
By Natalie Yeu
Presented by Natalie Yeu
Source: SBS

氣功冥想是一種源自中國古代，結合輕柔運動和調整呼吸的傳統養生方法。這一集我們會體驗基本的正念冥想，請你先找一個舒適的地方坐在椅子或墊子上。

Published 31 October 2022 at 10:07pm
By Natalie Yeu
Presented by Natalie Yeu
Source: SBS
中國自古以來有不同的氣功冥想，從道家養生氣功，以至佛家的氣功，至今在中國和世界各地仍普遍流行使用。 

「氣」這個字在這裡代表呼吸的意思；「功」就是不斷調整呼吸和姿勢的練習。氣功也可以譯作「能量」或「生命力」。 

氣功也是一種中國傳統的保健、養生、去病的方法。古代或名「丹道」，以呼吸的調整、身體活動的調整和意識的調整（調息，調身，調心）爲方法，能達到強身健體、防病治病、健身延年的一種身心鍛鍊方法。
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Senior woman doing Tai Chi outdoors
Senior woman doing Tai Chi outdoors. Source: Getty / Getty Images
練習氣功的時候，你就是在學習「呼吸的技巧」。像太極一樣，這種練習結合了輕柔的動作和呼吸的控制。 

本節冥想由澳洲太極學院的大師霍爾(Gary Khor) 設計。
Qigong with Grandmaster Gary Khor
澳洲太極學院的大師霍爾(Gary Khor) Credit: courtesy of Mr Khor
冥想可以帶來以下好處:
  • 釋放壓力、緩解焦慮
  • 專注於當下
  • 減少負面情緒
  • 提升想像力、專注力和創意
  • 改善睡眠質素
本系列由六集組成。請透過你喜歡的播客程式（如
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