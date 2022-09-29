【冥想播客】氣功冥想: 中國自古傳統養生術

中國自古以來有不同的氣功冥想，從道家養生氣功，以至佛家的氣功，至今在中國和世界各地仍普遍流行使用。





「氣」這個字在這裡代表呼吸的意思；「功」就是不斷調整呼吸和姿勢的練習。氣功也可以譯作「能量」或「生命力」。





氣功也是一種中國傳統的保健、養生、去病的方法。古代或名「丹道」，以呼吸的調整、身體活動的調整和意識的調整（調息，調身，調心）爲方法，能達到強身健體、防病治病、健身延年的一種身心鍛鍊方法。



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Senior woman doing Tai Chi outdoors. Source: Getty / Getty Images 練習氣功的時候，你就是在學習「呼吸的技巧」。像太極一樣，這種練習結合了輕柔的動作和呼吸的控制。





本節冥想由澳洲太極學院的大師霍爾(Gary Khor) 設計。



澳洲太極學院的大師霍爾(Gary Khor) Credit: courtesy of Mr Khor 冥想可以帶來以下好處:



釋放壓力、緩解焦慮

專注於當下

減少負面情緒

提升想像力、專注力和創意

改善睡眠質素

LISTEN TO 【冥想播客】生活按下「暫停鍵」感受當下：和SBS一起冥想 SBS Chinese 29/09/2022 01:11 Play