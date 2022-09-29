【冥想播客】氣功冥想: 中國自古傳統養生術

中國自古以來有不同的氣功冥想，從道家養生氣功，以至佛家的氣功，至今在中國和世界各地仍普遍流行使用。
「氣」這個字在這裡代表呼吸的意思；「功」就是不斷調整呼吸和姿勢的練習。氣功也可以譯作「能量」或「生命力」。
氣功也是一種中國傳統的保健、養生、去病的方法。古代或名「丹道」，以呼吸的調整、身體活動的調整和意識的調整（調息，調身，調心）爲方法，能達到強身健體、防病治病、健身延年的一種身心鍛鍊方法。
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練習氣功的時候，你就是在學習「呼吸的技巧」。像太極一樣，這種練習結合了輕柔的動作和呼吸的控制。
Senior woman doing Tai Chi outdoors. Source: Getty / Getty Images
本節冥想由澳洲太極學院的大師霍爾(Gary Khor) 設計。
冥想可以帶來以下好處:
澳洲太極學院的大師霍爾(Gary Khor) Credit: courtesy of Mr Khor
- 釋放壓力、緩解焦慮
- 專注於當下
- 減少負面情緒
- 提升想像力、專注力和創意
- 改善睡眠質素
本系列由六集組成。請透過你喜歡的播客程式（如 、Google Podcasts 、或 ），收聽SBS廣東話節目的全新《冥想播客》。
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【冥想播客】生活按下「暫停鍵」感受當下：和SBS一起冥想
SBS Chinese
29/09/202201:11
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