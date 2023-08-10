近來天氣寒冷, 不少長者均有「骨痛」和關節痠痛發脹的問題。一般大家均統稱這是「風濕骨痛」。





據陳曙儀中醫師的解釋，其實風濕骨痛在現代醫學分為幾大類， 包括風濕性關節炎、 類風濕性關節炎、退行性骨關節炎和痛風性關節炎等等。





陳醫師說，風濕性關節炎多與細菌感染有關, 有半數以上病人初發時是因為上呼吸道感染了細菌, 之後再發高燒， 並引至關節急性炎癥反應, 四肢的大關節紅腫熱痛, 可反復發作,亦與天氣有關。





另外，類風濕性關節炎則屬於自身免疫性疾病,以早晨關節僵硬為特點,活動後症狀減輕，常引起關節紅腫熱痛和變形，同時，在天氣變濕冷時關節的腫痛會加劇。





至於退行性骨關節炎是臨床上極為常見的關節炎, 不少中老年人都會患上此症， 尤其是收經後的婦女，當女性的荷爾蒙減少，加上鈣的流失等亦會導致骨關節營養障礙, 令骨密度減低， 而受損關節於勞累時亦會疼痛, 但在休息後痛楚會減輕, 濕冷天氣時關節疼痛也會加劇。





痛風性關節炎則是現代病, 多與飲食有關, 通常是於亱間突然關節劇痛和紅腫,， 而每當攝取高嘌呤物質後情況便會出現。





中醫對「骨痛」 的治療和保健並不是消炎止痛和補鈣, 而是根據個人的體質特點進行辨證施食, 例如: 關節紅腫熱痛表現,囗乾囗苦、精神疲倦乏力、 關節活動不靈時， 中醫辨症為濕熱內注， 將會用有清熱祛濕, 通利關節經絡的食物和中藥做食療保健, 例如: 意米150克, 老絲瓜1條, 老桑枝90克, 痩肉少許, 煮湯1小時.





如果病已日久, 關節畸形, 失去功能, 遇寒濕天氣則疼痛難堪, 可以用溫水經通絡, 散寒止痛的食物或中藥做食療湯水, 例如: 胡椒根50克, 巴戟20克, 紅棗10個, 豬脊骨500克, 煮湯1-2小時。



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