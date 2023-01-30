祖高域父親避席澳網決賽 合照事件「令我倆同受傷害」

要點： 祖高域 (Novak Djokovic) 擊敗齊齊帕斯 (Stefanos Tsitsipas)，第十度在澳網男單封王。

其父親斯爾詹 (Srdjan Djokovic) 被揭發與親俄球迷合照後，私下靜靜觀賽。

祖高域說父親「並不好過」。

祖高域承認，這個在他創紀錄的職業生涯中最令人滿意的大滿貫錦標略帶一絲傷感，因為其父未能在羅德拉沃球場 (Rod Laver Arena) 觀賽。





儘管上周曝出「親俄旗幟風波」後，錦標賽主席泰利 (Craig Tiley) 同意讓斯爾詹 (Srdjan Djokovic) 回到兒子的場邊包廂觀賽，但他選擇了遠離鎂光燈，私下靜觀周日晚的決賽。



上周三晚， 祖高域父親在墨爾本公園與親俄觀眾合照的片段暴光後 ，父子倆一致認為，如今奪得 22 項大滿貫錦標的祖高域最好應避開傳媒關注。



祖高域父親斯爾詹在觀看兒子參加澳網公開賽後，被攝到在墨爾本與手持俄羅斯國旗的男子合照。 Credit: YouTube 祖高域 以直落三盤 6-3、7-6 (7-4)、7-6 (7-5) 擊敗齊齊帕斯 (Stefanos Tsitsipas)，第十度在澳洲網球公開賽稱王後，說：「我以為傳媒和所有事情會平靜下來，但實際上沒有。我們都同意他不在場可能會更好。」





「這事令我倆同受傷害，因為這些都是非常特別、獨一無二的時刻，誰知道會否再有下次。所以他並不好過。」





「當然，我在賽後有見到他。是的，他感覺不是最好的。例如，儘管他很高興擁抱我等等。」





「我看得出，是的，他有點難過。」



雖然對事態的不幸發展感到失望，祖高域卻認為他們的決定是最好的。



「看，就是這樣。我認為最終他告訴我的是，最重要是我在場上感覺良好、我贏了比賽，他在這裡支持我。」





「如果比賽的結果對我來說更好，那就讓他不在包廂內出現吧。」





「我們談論過，這就是整個對話。」





「在某程度上，他不在看台上出現我也很難過。但他已參與（觀賞）了整場錦標賽，所以沒關係。」





「到最後我們都有個開心的結局。」



去年公開賽前夕，祖高域因 未接種新冠疫苗且未能出示有效豁免證明書試圖入境 而被澳洲驅逐出境，當時事件轟動一時。他稱，在 2023 年摘冠「可能是我一生中最大的勝利」。





「只有我的團隊和家人知道過去四、五周我們經歷了甚麼。」





