澳洲將更嚴格監管養老院員工的培訓

生老病死是每個人必經階段，而幼兒護理及長者照顧一直是澳洲聯邦政府重視的産業。最近，虐待和忽視問題皇家委員會（Royal Commission into Abuse and Neglect）建議老年和殘疾護理院工作人員接受更嚴格的培訓，尤其是要求正確注射藥物，並報告老年人營養不良及脫水等情況。





新規定要求培訓機構提升所有老年和殘疾護理院第三級證書的課程標準，員工必須認真檢查藥品的有效期，並在正確的時間為合資格居民提供正確劑量的藥物。員工還必須以專業判斷老年居民的體重下降、脫水和營養不良等情況，從而作出適當的治療和處理。





培訓課程中將概述哪些行為屬於「限制性做法」，例如給病人注射鎮靜劑、將長者限制在輪椅上，或在床上放置防止老人摔倒在地上的障礙物。學員將學習立法和監管的要求、道德考量和各種符合澳洲法律下的限制要求。學員必須學會如何向護士、醫生或經理報告大小相關問題。此外，院內工作人員也將接受治療褥瘡的培訓，説明老年居民進食飲水及處理大小便。





一直倡導優質老年護理的「老年護理危機」組織（Aged Care Crisis）表示，需要技能熟練的工作人員作多元化及專業學習，來代替「死記硬背」。老年護理危機的發言人Michael Wynne提醒業界，過往TAFE提供的培訓是有系統和有保證的；但自2012年私有化以來，教學已經明顯惡化。如此差劣的培訓標準導致養老服務的水準下降、出現長者被疏忽照顧問題及虐待老人等嚴重情況。





TAFE和相關培訓機構將有12個月的時間，把藥物管理、個人護理、失智症救助，和營養等必修科納入所有三級證書課程中，以確保學員能接受多元化及更全面的培訓。





澳洲聯邦、各州和領地的培訓部門負責人已經批准上述變化。 未來，培訓機構必須與醫生、護士和營養師等健康專業人士合作，為學生制定考試任務。聯邦技能部長Brendan O'Connor說，這些課程是必須在行業建議，和專業知識的基礎上不斷升級，以提昇服務質素。





